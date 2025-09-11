La flota atunera vasca se suma a una alianza internacional para reforzar la pesca responsable Los buques de Bermeo participarán en un fondo global que financiará la monitorización, retirada y reciclaje de los FAD o dispositivos que atraen a los peces en alta mar

La flota atunera vasca, con en su mayoría en Bermeo, ha dado un nuevo paso en su compromiso con la sostenibilidad al sumarse a una alianza internacional para la recuperación de los llamados FAD (Fish Aggregating Devices, por su siglas en inglés) o dispositivos concentradores de peces. Estos ingenios flotantes, presentes desde hace décadas en la pesca de atún tropical, funcionan como un oasis en medio del océano.

«Atraen a atunes adultos y juveniles, pero también a especies vulnerables como tortugas o tiburones ballena. Lo que para ellos parece un refugio seguro se convierte, en realidad, en una trampa cuando los barcos cerqueros lanzan sus redes», explican desde la Organización de Productores Asociados Grandes Atuneros Congeladores (OPAGAC).

La nueva iniciativa, denominada Alianza Atunera para la Recuperación de Plantados en el Océano Pacífico Oriental (OPO), ha sido firmada por asociaciones de armadores de España, Ecuador, Estados Unidos y Panamá. «Este acuerdo sirve para reforzar la estrategia iniciada en 2010 con la creación de su Código de Buenas Prácticas», señalaron también por parte de la Asociación de Grandes Atuneros Congeladores (AGAC), que agrupa a gran parte de las embarcaciones bermeanas.

Fondo común

Entre los compromisos adquiridos destaca la puesta en marcha de un fondo financiero internacional para sufragar programas de rastreo, recuperación y reciclaje de FAD en el Pacífico Oriental. «De esta manera, los armadores contribuirán con aportaciones anuales según la capacidad de cada buque», apuntaron las mismas fuentes. Además, el fondo contará con el apoyo de comercializadores, proveedores de tecnología y organizaciones internacionales.

La alianza prevé, igualmente, la creación de una coalición multisectorial que reúna a flotas pesqueras, gobiernos, ONG y entidades científicas para mejorar el conocimiento sobre el impacto de los FAD y desarrollar soluciones conjuntas. Los datos obtenidos se compartirán con la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) y otros organismos, con el objetivo de contribuir a una gestión más responsable de los recursos.

