El festival de cine de Lekeitio estrenará los últimos 20 mejores cortos en euskera Los encuentros más importantes entre los jóvenes realizadores arrancan el próximo jueves y repartirán hasta 8.000 euros en premios

Los mejores cortos realizados en euskera a lo largo del último año llegan a Lekeitio. El festival de cine vasco, que alcanza su edición número 48, será a partir del próximo jueves la gran pantalla de presentación de un total de 20 cintas a concurso previamente seleccionados por un comité técnico.

El certamen, que se ha convertido en un escaparate ineludible para los realizadores euskaldunes, repartirá hasta 8.000 euros entre los creadores de la mejor película y el autor del guion más destacado, así como en la sección de mejor director. Los galardones se completarán con el 'Benito Ansola saria' para las jóvenes promesas y con la cinta preferida de los espectadores.

El público podrá votar tras las sesiones que se celebrarán a partir de las siete de la tarde en la sala Ikusgarri, a excepción del último día 18 en el que la jornada arrancará a las doce del mediodía. Los premiados también se llevarán el símbolo de uno de los festivales vascos más antiguos; los tradicionales 'gansos de plata'.

El jurado estará formado por tres reconocidos profesionales vinculados al mundo de la cultura y la realización como son la actriz vizcaína Itziar Atienza, conocida por su participación en programas como 'Vaya Semanita', el escritor, crítico literario y profesor de la EHU, Beñat Sarasola y Miren Aperribay, fundadora y distribuidora de Atera Films, que ha difundido producciones vascas de éxito como 'Handia' y 'Loreak'.

Darán a conocer el palmarés el sábado 18 a las 19.30 tras visionar una variada cartelera. Los cortos acercarán desde las condiciones sociales, económicas y psicológicas de los artistas, los conflictos entre la maternidad y el mundo laboral, hasta la amistad o la evolución del movimiento LGTBIAQ+, entre otras cuestiones.

'Karmele'

Otro de los momentos estelares del 'Euskal Zine Bilera', organizado por el área municipal de Cultura con la ayuda de un grupo de ciudadanos de la villa, el Gobierno vasco y la Diputación, llegará con la triple emisión –los días 17, 19 y 20– de 'Karmele', de Asier Altuna. Protagonistas del largometraje comentarán la vida de película de una enfermera de Ondarroa que incluye escenas grabadas en Lekeitio.

El festival también reconocerá de manera especial al programa 'Pantailak Euskaraz', por promocionar el idioma autóctono en los productos audiovisuales, implicará a los escolares con talleres para crear vídeopodcast y recordará al cine analógico con el filme 'OT-IL', de Irati Gorostidi, que se ofrecerá online.