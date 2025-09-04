El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente La duodécima etapa de la Vuelta a España, en directo
Un productor muestra la calidad de los tomates cultiivados en su explotación agraria. E.C.

Ereño elegirá el domingo sus mejores tomates

La octava edición del campeonato local premiará al ejemplar más sabroso, maduro y vistoso, y concluirá con una degustación popular

Iratxe Astui

Ereño

Jueves, 4 de septiembre 2025, 15:02

Ereño celebrará el próximo domingo la octava edición de su popular campeonato de tomates, una cita que ya se ha convertido en el acto que pone fin al verano en el municipio. La iniciativa organizada por el Consistorio local junto con el club deportivo Gerandape y Ereñozar persigue «poner en valor el producto que crece en las huertas locales».

El certamen establece precisamente como requisito imprescindible «que los tomates hayan sido cultivados en Ereño», condición que cada participante acreditará mediante la firma de un documento. A la cita se podrán presentar ejemplares de diferentes variedades, aunque cada concursante «puede participar incluso con la aportación de un solo tomate», apuntan los organizadores.

El jurado tendrá en cuenta la apariencia, el grado de maduración y el sabor para elegir al ganador. Tras la entrega de premios, habrá una degustación popular.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El final más triste después de una gran jornada de ciclismo
  2. 2

    Ascienden a 17 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  3. 3

    «Bilbao se ha convertido en una referencia de comportamientos incívicos e inaceptables»
  4. 4

    «Oye, que has abucheado a uno del Movistar»
  5. 5

    La FIFA impide al Athletic inscribir a Laporte, jugador del Al-Nassr a la espera del recurso
  6. 6 Perico Delgado se moja por las protestas propalestinas en Bilbao por La Vuelta: «¡Pues ya está arreglado!»
  7. 7 Óscar Freire carga contra los manifestantes propalestinos de Bilbao: «Son perroflautas que solo buscan peleas»
  8. 8

    ¿Qué ha ocurrido para que se produzca una chapuza tan insólita como la de Laporte?
  9. 9 Las protestas: Enekuri, El Vivero, Pike Bidea...
  10. 10 La actriz Antonia San Juan desvela que tiene cáncer

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Ereño elegirá el domingo sus mejores tomates

Ereño elegirá el domingo sus mejores tomates