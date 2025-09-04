Ereño elegirá el domingo sus mejores tomates La octava edición del campeonato local premiará al ejemplar más sabroso, maduro y vistoso, y concluirá con una degustación popular

Iratxe Astui Ereño Jueves, 4 de septiembre 2025, 15:02 Comenta Compartir

Ereño celebrará el próximo domingo la octava edición de su popular campeonato de tomates, una cita que ya se ha convertido en el acto que pone fin al verano en el municipio. La iniciativa organizada por el Consistorio local junto con el club deportivo Gerandape y Ereñozar persigue «poner en valor el producto que crece en las huertas locales».

El certamen establece precisamente como requisito imprescindible «que los tomates hayan sido cultivados en Ereño», condición que cada participante acreditará mediante la firma de un documento. A la cita se podrán presentar ejemplares de diferentes variedades, aunque cada concursante «puede participar incluso con la aportación de un solo tomate», apuntan los organizadores.

El jurado tendrá en cuenta la apariencia, el grado de maduración y el sabor para elegir al ganador. Tras la entrega de premios, habrá una degustación popular.

Temas

Gastronomía

Ereño