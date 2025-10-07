Educación invertirá 6,3 millones de euros en la nueva escuela de Ispaster La construcción del edificio de dos plantas, que se ubicará en la misma zona que el actual colegio, se prolongará durante año y medio

La madera será el principal material con el que se revestirá el exterior de la escuela.

Mirari Artime Martes, 7 de octubre 2025, 15:54

La construcción de la nueva escuela de Infantil y Primaria de Ispaster ha comenzado la cuenta atrás con la apertura ayer de las distintas ofertas interesadas en ejecutar el proyecto que cuenta con un presupuesto de 6,3 millones de euros a cargo del Gobierno vasco y un plazo de ejecución de año y medio.

La nueva infraestructura de dos plantas considerada vital para el pequeño enclave de Lea Artibai se ubicará en la parcela donde se encuentra el edificio actual, por lo que se demolerá el existente. No obstante, «la ejecución en una única fase del nuevo colegio –incluyendo el gimnasio– es compatible con el funcionamiento del actual mediante el derribo del brazo situado junto a la ladera», según se recoge en el plan de actuación. Asimismo, se añadirá una parcela colindante de uso docente que dará como resultado un área de casi 2.000 metros cuadrados.

La mayor parte de las dotaciones se ubicarán en la planta baja que contará con una zona docente con dos aulas de infantil, tres de primaria y otra de desdoble, así como una clase para informática, música y una biblioteca. Los espacios comunes, por su parte, se repartirán entre el comedor, la cocina, el gimnasio y sus anexos.

Las áreas de dirección y secretaría, el archivo y la sala de profesorado se sumarán a los servicios comunes que incluirán aseos, vestuarios, almacenes y un cuarto de limpieza. «Los usos correspondientes a la educación Primaria se ubicarán en planta primera, distribuidos por un pasillo que lo cruzará de lado a lado», añade el proyecto.

En el exterior, los chavales dispondrán de un amplio patio y una zona de juegos cubierta y el acceso principal permeable al recinto que se realizará desde la plaza del Bolatoki.

Materiales

«También se proponen varios accesos secundarios en el perímetro; uno al espacio exterior de juegos para vehículos de mantenimiento y emergencia desde la calle Elexalde, otro a los anexos de la cocina y el comedor y un tercero peatonal al espacio exterior de juegos desde la calle Agarretxu».

Para su revestimiento exterior se empleará la madera de pino, mientras que afuera se utilizarán materiales fríos y moldeables como la arena y la hierba con el fin de favorecer la permeabilidad del agua y mitigar el efecto de calor. «El nuevo colegio se integrará además en el anillo de biomasa del municipio con el aporte de la energía generada por las placas fotovoltaicas de la cubierta», recoge el plan.

Para el Gobierno vasco este centro es «una nueva muestra del apoyo a las Eskola Txikiak que forman una red con visión propia», han señalado desde el departamento de Educación. «Con un gran apego a su entorno, un sistema de aprendizaje pionero y metodologías revolucionarias, las Eskola Txikiak como la de Ispaster constituyen un modelo a seguir», han subrayado las mismas fuentes.

