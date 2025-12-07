Detienen a dos hombres en Markina con más de 150 kilos de cable robado El turismo en el que circulaban fue parado de madrugada por la Ertzaintza para realizar un control de alcohol y drogas

L. González Domingo, 7 de diciembre 2025, 17:48

La Ertzaintza ha detenido en la madrugada de este domingo en la localidad vizcaína de Markina a dos hombres que transportaban en su coche más de 150 kilos de cable robado. Los arrestados están acusados de un delito de robo con fuerza en las cosas.

Los hechos han tenido lugar a las 03.10 horas, en el transcurso de un control de alcohol y drogas que la Ertzaintza estableció en la carretera BI-633, a la altura del citado municipio. Dos hombres que circulaban en un turismo fueron detenidos en el control y los agentes observaron que el coche iba muy cargado, «con su parte trasera hundida». Al abrir el maletero se percataron de que contenía más de 150 kilogramos de cable de telecomunicaciones cortado, herramientas para el corte del mismo, unas escaleras, y también ropa y calzado, manchado de barro.

Al ser preguntados por el origen del cable, los implicados, dos hombres de origen europeo, y de 28 y 33 años de edad, admitieron haberlo sustraído de un polígono industrial cercano. Ante estos hechos, los agentes de la Ertzaintza detuvieron a ambas personas por un presunto delito de fuerza en las cosas, siendo trasladados a dependencias policiales para esclarecer la procedencia exacta del material robado. A la finalización de las diligencias policiales será puestos a disposición judicial.