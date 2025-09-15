El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El consultorio médico de Ea no ha abierto sus puertas en septiembre. E.U.

Ea denuncia ante el Ararteko la falta de atención médica en el municipio

El Ayuntamiento costero alerta de que en verano «apenas hubo días con consulta» y reclama una solución «urgente» para garantizar la asistencia sanitaria

Iratxe Astui

Ea

Lunes, 15 de septiembre 2025, 15:31

El Ayuntamiento de Ea (EH Bildu) ha denunciado ante el Ararteko la falta de médicos en el municipio tras un verano en el que el consultorio ha permanecido cerrado la mayor parte de los días, «precisamente en coincidencia con la época de mayor afluencia de personas en el pueblo», critican desde el Consistorio local.

Según los datos municipales, el pasado mes de julio «solo se prestó consulta en cinco jornadas y en agosto en nueve», han detallado. La primera quincena de este mes, además, también ha transcurrido sin ningún facultativo en la localidad. «Es evidente el impacto que esta situación puede tener en la población: no solo puede empeorar el estado de salud de los pacientes, sino también retrasar diagnósticos importantes», advierten desde la Administración eatarra.

Desde el Ejecutivo costero recuerdan asimismo que la falta de personal médico en Ea «no es un problema nuevo». «Llevamos varios años siendo testigos de la decadencia de Osakidetza en el municipio y en el ambulatorio de Lekeitio», se quejan. Asimismo señalan como muestra de ello «la falta de médicos de atención primaria, carencia de servicios ginecológicos, ausencia de pediatras o vulneración de los derechos lingüísticos de pacientes».

Reunión con Osakidetza

Esta situación, no obstante, ya fue traslada en anteriores ocasiones al departamento de Salud del Gobierno vasco. En junio del pasado año, de hecho, representantes municipales de esta localidad junto con las de Ispaster, Mendexa, Amoroto, Gizaburuaga y Aulesti se reunieron con la entonces consejera de Salud, Gotzone Sagardui. «Fuimos hasta Lakua y a través de una videoconferencia nos aseguró que no había recortes en Osakidetza, sin ofrecernos soluciones concretas», critica el alcalde de Ea, Francis Ziloniz.

Además, desde el Consistorio costero han mostrado su preocupación por el incremento del uso de seguros privados de salud en Bizkaia. Según datos de Eustat, entre 2015 y 2023 la contratación de pólizas privadas creció un 23%. «Esta tendencia agudiza la desigualdad y debilita aún más la sanidad pública, especialmente en municipios pequeños», lamentan en Ea.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El podio improvisado de La Vuelta se celebró en el parking de un hotel y subidos a neveras
  2. 2

    «Se pusieron de acuerdo para echarme de Arkaute», denuncia una segunda aspirante
  3. 3

    Ertzainas sin titulación ejercen de psicólogos en las entrevistas finales
  4. 4

    La metamorfosis de Luis: de gastar 9.000 euros al mes en cocaína y alcohol a terapeuta premiado
  5. 5

    Extracto de las conversaciones del escándalo de la Academia de Arkaute
  6. 6

    Así es el sórdido álbum de cumpleaños de Epstein que ha provocado el escándalo en Estados Unidos
  7. 7

    «Pinché en el SMS y me robaron 5.800 euros»
  8. 8 Sebastián Yatra se ofrece al Athletic: «Tengo apellidos vascos y mira qué goles meto»
  9. 9 «La pierna que apareció en Arrigunaga estaba cortada con mucha precisión»
  10. 10 La Aemet anuncia máximas de 36 grados en Bizkaia: estas serán las zonas afectadas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Ea denuncia ante el Ararteko la falta de atención médica en el municipio

Ea denuncia ante el Ararteko la falta de atención médica en el municipio