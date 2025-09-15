Ea denuncia ante el Ararteko la falta de atención médica en el municipio El Ayuntamiento costero alerta de que en verano «apenas hubo días con consulta» y reclama una solución «urgente» para garantizar la asistencia sanitaria

Iratxe Astui Ea Lunes, 15 de septiembre 2025, 15:31 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Ea (EH Bildu) ha denunciado ante el Ararteko la falta de médicos en el municipio tras un verano en el que el consultorio ha permanecido cerrado la mayor parte de los días, «precisamente en coincidencia con la época de mayor afluencia de personas en el pueblo», critican desde el Consistorio local.

Según los datos municipales, el pasado mes de julio «solo se prestó consulta en cinco jornadas y en agosto en nueve», han detallado. La primera quincena de este mes, además, también ha transcurrido sin ningún facultativo en la localidad. «Es evidente el impacto que esta situación puede tener en la población: no solo puede empeorar el estado de salud de los pacientes, sino también retrasar diagnósticos importantes», advierten desde la Administración eatarra.

Desde el Ejecutivo costero recuerdan asimismo que la falta de personal médico en Ea «no es un problema nuevo». «Llevamos varios años siendo testigos de la decadencia de Osakidetza en el municipio y en el ambulatorio de Lekeitio», se quejan. Asimismo señalan como muestra de ello «la falta de médicos de atención primaria, carencia de servicios ginecológicos, ausencia de pediatras o vulneración de los derechos lingüísticos de pacientes».

Reunión con Osakidetza

Esta situación, no obstante, ya fue traslada en anteriores ocasiones al departamento de Salud del Gobierno vasco. En junio del pasado año, de hecho, representantes municipales de esta localidad junto con las de Ispaster, Mendexa, Amoroto, Gizaburuaga y Aulesti se reunieron con la entonces consejera de Salud, Gotzone Sagardui. «Fuimos hasta Lakua y a través de una videoconferencia nos aseguró que no había recortes en Osakidetza, sin ofrecernos soluciones concretas», critica el alcalde de Ea, Francis Ziloniz.

Además, desde el Consistorio costero han mostrado su preocupación por el incremento del uso de seguros privados de salud en Bizkaia. Según datos de Eustat, entre 2015 y 2023 la contratación de pólizas privadas creció un 23%. «Esta tendencia agudiza la desigualdad y debilita aún más la sanidad pública, especialmente en municipios pequeños», lamentan en Ea.

Temas

salud

Ispaster

Gizaburuaga

Ea

Mendexa

Amoroto

Lekeitio

Aulesti

Ararteko