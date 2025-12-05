El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Las agrupaciones ciclistas de Bermeo han celebrado hoy viernes la puesta en marcha del proyecto para la creación de un 'Bike Park' en el municipio. Iratxe Astui

Bermeo proyecta su primera área de ciclismo de montaña de cara a 2026

El plan se ejecutará con una inversión de 50.000 euros tras ser la propuesta más votada en los presupuestos participativos

Iratxe Astui

Bermeo

Viernes, 5 de diciembre 2025, 15:21

Comenta

El Ayuntamiento de Bermeo (EH Bildu-Guzan) proyecta la creación de un nuevo espacio deportivo al aire libre con la puesta en marcha de un 'Bike Park' o área para la práctica de ciclismo de montaña en la localidad. El proyecto se convertirá en realidad el año que viene tras haber sido la propuesta más votada en el marco del proceso de presupuestos participativos impulsado este año por el Consistorio de la villa marinera. La iniciativa contará con una inversión de 50.000 euros y responde «a la demanda de muchos vecinos vinculados a la práctica deportiva del ciclismo en contacto con la naturaleza·, explicaron fuentes municipales.

El plan ha logrado el respaldo mayoritario entre las 68 propuestas que llegaron a la fase final de votación del proceso en el que han participado más de un millar de vecinos de la localidad. «Será una de las apuestas municipales para el próximo ejercicio, con el objetivo de ofrecer a Bermeo una infraestructura moderna, accesible y adaptada a distintos niveles de práctica ciclista», apuntó el concejal del área municipal de Deportes, Xabier Ortuzar. «A partir de ahora abriremos una nueva etapa centrada en el diseño concreto del espacio, la definición de los usos y la planificación de las actuaciones necesarias para su ejecución», explicó asimismo.

El Ayuntamiento prevé trabajar de forma coordinada con las asociaciones ciclistas locales –Orkatzeta, Matxitxako y Bermeoko ziklistek– para consensuar el desarrollo del proyecto y asegurar que la futura instalación responda a las necesidades reales de los usuarios. No obstante, falta decidir el espacio en el que se establecerá el futuro 'Bike park', «para el que estamos valorando diferentes ubicaciones», avanzó Ortuzar.

El impulso al circuito para las bicicletas se enmarca en un contexto de creciente interés por el deporte experimentado en los últimos años en Bermeo. Las seis propuestas más votadas este año, de hecho, «han estado relacionadas con la actividad física», destacaron fuentes municipales. Junto al proyecto ciclista, también se han propuesto otras ideas como la ampliación del gimnasio del polideportivo de Arene y la creación de una pista de pádel, que han ocupado la segunda y tercera posición en las preferencias de los bermeotarras.

Te puede interesar

