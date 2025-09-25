El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Diseño creado con desperdicios de lana de oveja presentado en un desfile anterior. B.K.

BBK Klima marida la moda hecha de algas y hongos con sabores locales

Las colonias de Busturia acogerán mañana un desfile internacional sostenible acompañado de pintxos y txakoli de la comarca de Busturialdea

Iratxe Astui

Busturia

Jueves, 25 de septiembre 2025, 15:54

El parque de experiencias BBK Klima de Busturia se convertirá mañana en el escenario de un evento que combinará moda sostenible, gastronomía de kilómetro cero y música en directo. La cita, organizada junto a la iniciativa 'Urdaibaiko Esentziak' en el marco del movimiento internacional 'Fashion Revolution', se desarrollará entre las 11.30 y las 15.30 horas, con acceso gratuito mediante reserva online.

El programa de la jornada incluye el desfile internacional 'Roots of a New Dimension', que comenzará a las 12.30 y presentará colecciones «creadas con biomateriales como hongos, algas, frutas o residuos agrícolas», señaló Ainhoa Elortegi, responsable de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de BBK.

Concienciación

La pasarela «sostenible» contará con la participación de diseñadores de distintos países entre los que figuran Mirta Calandrelli y Camila Escurra (Argentina), Beth Williams (Londres) y Barbara Rakovská (Praga), así como Emma Guillem, Laia Badia y Martina Mayol (Barcelona). Adele Orcajada, Aritz Antolin, Paula Franco y Flor Verón mostrarán también sus creaciones en representación a Euskadi. «Sus propuestas buscan repensar el ciclo de vida de la ropa y reducir el impacto ambiental de la industria textil», explicaron las mismas fuentes.

Durante todo el evento, los asistentes podrán disfrutar de pintxos elaborados con productos locales, además del txakoli elaborado en bodegas de Busturialdea adheridas a la Carta Europea de Turismo Sostenible como Itsasmendi (Gernika), Berroja (Muxika) y Talleri Berria (Morga). Los tickets de degustación tendrán un precio de dos euros. «La moda y la gastronomía pueden ser aliadas en la defensa del planeta desde Urdaibai», aseguran las mismas fuentes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El arte de la familia Flores enamora en la alfombra roja
  2. 2

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  3. 3

    Estas son las cartas que destapan lo sucedido en Bernedo: «Las monitoras hacían topless en la piscina»
  4. 4 Un muerto a la entrada a Bilbao tras caer con su coche desde la carretera de Buia a la AP-68
  5. 5

    La historia de la disidencia de la izquierda abertzale: así nació GKS
  6. 6 El municipio de la Margen Izquierda que es junto a Getxo el más caro para hacer la compra (incluso más que Bilbao y Barakaldo)
  7. 7 Descubren la razón por la que una trabajadora de Bilbao se cogía la baja siempre en la misma fecha
  8. 8 La Aemet anuncia el comienzo del veranillo de San Miguel: así afectará a Bizkaia
  9. 9 Herido en Barakaldo al ser atropellado por un patinete
  10. 10 Ni sardinas ni salmón: el pescado con más efectos antiinflamatorios y que reduce el riesgo de sufrir cáncer

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo BBK Klima marida la moda hecha de algas y hongos con sabores locales

BBK Klima marida la moda hecha de algas y hongos con sabores locales