BBK Klima marida la moda hecha de algas y hongos con sabores locales Las colonias de Busturia acogerán mañana un desfile internacional sostenible acompañado de pintxos y txakoli de la comarca de Busturialdea

El parque de experiencias BBK Klima de Busturia se convertirá mañana en el escenario de un evento que combinará moda sostenible, gastronomía de kilómetro cero y música en directo. La cita, organizada junto a la iniciativa 'Urdaibaiko Esentziak' en el marco del movimiento internacional 'Fashion Revolution', se desarrollará entre las 11.30 y las 15.30 horas, con acceso gratuito mediante reserva online.

El programa de la jornada incluye el desfile internacional 'Roots of a New Dimension', que comenzará a las 12.30 y presentará colecciones «creadas con biomateriales como hongos, algas, frutas o residuos agrícolas», señaló Ainhoa Elortegi, responsable de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de BBK.

Concienciación

La pasarela «sostenible» contará con la participación de diseñadores de distintos países entre los que figuran Mirta Calandrelli y Camila Escurra (Argentina), Beth Williams (Londres) y Barbara Rakovská (Praga), así como Emma Guillem, Laia Badia y Martina Mayol (Barcelona). Adele Orcajada, Aritz Antolin, Paula Franco y Flor Verón mostrarán también sus creaciones en representación a Euskadi. «Sus propuestas buscan repensar el ciclo de vida de la ropa y reducir el impacto ambiental de la industria textil», explicaron las mismas fuentes.

Durante todo el evento, los asistentes podrán disfrutar de pintxos elaborados con productos locales, además del txakoli elaborado en bodegas de Busturialdea adheridas a la Carta Europea de Turismo Sostenible como Itsasmendi (Gernika), Berroja (Muxika) y Talleri Berria (Morga). Los tickets de degustación tendrán un precio de dos euros. «La moda y la gastronomía pueden ser aliadas en la defensa del planeta desde Urdaibai», aseguran las mismas fuentes.

