Los atuneros de Opagac lideran la pesca responsable de rabil en el océano Índico Certifican el 95% de sus capturas como sostenibles, mientras que Dakartuna se reúne en Bruselas con miembros de la comisión de Pesca

La flota atunera agrupada en la Organización de los Grandes Atuneros Congeladores (Opagac), en su mayoría con base en Bermeo, se ha convertido en la primera del mundo en certificar como pesca responsable su captura de atún rabil en el océano Índico.

El 95% de sus capturas de atunes tropicales –unas 345.000 toneladas anuales, cerca del 7% del total mundial– están ya reconocidas bajo los más altos estándares internacionales de sostenibilidad.

En la actualidad, 10 de las 12 pesquerías de atún que gestiona esta flota cuenta con certificación de pesca responsable, incluyendo el rabil y el listado en los océanos Índico, Atlántico y Pacífico, así como el patudo en varias zonas del Pacífico.

El 5% restante, correspondiente al patudo del Atlántico y del Índico, «también muestra una evolución positiva por lo que se estima que pueda alcanzar el objetivo del 100% de certificación en el próximo año».

La certificación del rabil se obtuvo tras una «exhaustiva» evaluación, que analizó la calidad de los sistemas de control y seguimiento, la presencia de observadores a bordo y la gestión responsable de los llamados 'objetos' o dispositivos de concentración de peces, entre otros.

Alternativas

Por otra parte, e PP del País Vasco ha auspiciado en Bruselas una reunión, que se celebró el martes, entre Miguel Ángel Solana, responsable de Dakartuna, los atuneros vascos amarrados en Senegal y la comisión de Pesca. Los europarlamentarios vascos, Javier Zarzalejos y Ana Morales, ejercieron de anfitriones de un encuentro al que también asistió Gabriel Mato, coordinador del PPE en la comisión de Pesca.

Tras recalcar la necesidad de buscar alternativas a la situación de limbo legal en la que se encuentran los barcos, se comprometieron a utilizar «toda su capacidad de presión para que las autoridades competentes pongan soluciones sobre la mesa».

De hecho, la jornada de Bruselas prosiguió con otra reunión con un representante de la Comisaría de pesca y con la presidenta del Parlamento Europeo de la Comisión de Pesca, Carmen Crespo, «porque se busca paliar la situación en la que se encuentran ahora los armadores y, por otro lado, en la búsqueda de alternativas», han recalcado.