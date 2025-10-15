El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Tripulantes de un atunero de Bermeo en un lance de pesca. OPAGAC

Los atuneros de Opagac lideran la pesca responsable de rabil en el océano Índico

Certifican el 95% de sus capturas como sostenibles, mientras que Dakartuna se reúne en Bruselas con miembros de la comisión de Pesca

I. Astui/M. Artime

Miércoles, 15 de octubre 2025, 16:50

Comenta

La flota atunera agrupada en la Organización de los Grandes Atuneros Congeladores (Opagac), en su mayoría con base en Bermeo, se ha convertido en la primera del mundo en certificar como pesca responsable su captura de atún rabil en el océano Índico.

El 95% de sus capturas de atunes tropicales –unas 345.000 toneladas anuales, cerca del 7% del total mundial– están ya reconocidas bajo los más altos estándares internacionales de sostenibilidad.

En la actualidad, 10 de las 12 pesquerías de atún que gestiona esta flota cuenta con certificación de pesca responsable, incluyendo el rabil y el listado en los océanos Índico, Atlántico y Pacífico, así como el patudo en varias zonas del Pacífico.

El 5% restante, correspondiente al patudo del Atlántico y del Índico, «también muestra una evolución positiva por lo que se estima que pueda alcanzar el objetivo del 100% de certificación en el próximo año».

La certificación del rabil se obtuvo tras una «exhaustiva» evaluación, que analizó la calidad de los sistemas de control y seguimiento, la presencia de observadores a bordo y la gestión responsable de los llamados 'objetos' o dispositivos de concentración de peces, entre otros.

Alternativas

Por otra parte, e PP del País Vasco ha auspiciado en Bruselas una reunión, que se celebró el martes, entre Miguel Ángel Solana, responsable de Dakartuna, los atuneros vascos amarrados en Senegal y la comisión de Pesca. Los europarlamentarios vascos, Javier Zarzalejos y Ana Morales, ejercieron de anfitriones de un encuentro al que también asistió Gabriel Mato, coordinador del PPE en la comisión de Pesca.

Tras recalcar la necesidad de buscar alternativas a la situación de limbo legal en la que se encuentran los barcos, se comprometieron a utilizar «toda su capacidad de presión para que las autoridades competentes pongan soluciones sobre la mesa».

De hecho, la jornada de Bruselas prosiguió con otra reunión con un representante de la Comisaría de pesca y con la presidenta del Parlamento Europeo de la Comisión de Pesca, Carmen Crespo, «porque se busca paliar la situación en la que se encuentran ahora los armadores y, por otro lado, en la búsqueda de alternativas», han recalcado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Multan a una mujer con 10.000 euros por arreglar el equipo de música del bar de una amiga
  2. 2

    Hamás recupera las calles de Gaza y mata al menos a 33 miembros de clanes proisraelíes
  3. 3 La Aemet pone fecha al regreso de la lluvia a Bizkaia: estas serán las zonas afectadas
  4. 4

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  5. 5 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Málaga
  6. 6 La plaga de la lagarta peluda acaba con un bosque de 7.000 pinos en Bermeo
  7. 7

    Alarma por disparos desde un coche en marcha ocupado por encapuchados en Otxarkoaga
  8. 8

    La Ertzaintza investiga la financiación de los radicales tras hallar 5.600 euros en un coche en Vitoria
  9. 9 Osakidetza agota las vacunas para el herpes zóster y restringe su indicación
  10. 10 Muere un camionero tras caer su vehículo a las vías del tren en Muxika

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los atuneros de Opagac lideran la pesca responsable de rabil en el océano Índico

Los atuneros de Opagac lideran la pesca responsable de rabil en el océano Índico