Los ganadores posan tras la victoria cosechada en el último partido en Markina. E. C.

Alize-Erika y Aarón-Argoitia, se llevan el torneo de cesta punta mixto de Markina

Los ganadores de la única competición de estas características que se celebra en el País Vasco se han repartido 9.000 euros

Mirari Artime

Lunes, 13 de octubre 2025, 12:50

La segunda edición del torneo de cesta punta Bullet Teams Series by Guuk, único en el País Vasco formado por equipos mixtos y que se ha disputado en el frontón de Markina ya tiene ganadores. El equipo capitaneado por Roberto Lekue, pelotari y seleccionador de España, formado por Alize-Erika, y Aarón-Argoitia, se han llevado la txapela de la competición que cuenta con la ayuda de EL CORREO.

Entre los otros equipos que han competido figuran el azul, capitaneado por Urbieta, pelotari en el Magic City de Miami, y formado por Eik-Salegi y Lur-Frida y el morado, con el expelotari Atain a la cabeza y formado por Celaya-Oyhenard y Naroa-Arai.

En el rosa han estado bajo la batuta de Zuloaga, pelotari y entrenador en Hondarribi, y formado por Txanika-Atain y Maite-Maia, mientras que en el blanco de Elkoro, presidente del club de cesta de Markina, han tomado parte Bixente-Uranga y Helena-Arakistain.

Han completado la participación el equipo granate de Antxon, formado por Cosme-Bailo y Elaia-Maialen. Los ganadores se han repartido 9.000 euros en metálico tras la disputa del último partido retransmitido también por la plataforma youtube.

Nueva convocatoria

De esta manera persiguen «motivar a los jóvenes pelotaris para que sigan en la competición y acercar este deporte a los más jóvenes», ha señalado el puntista Jon Zabala «Bullet», impulsor de esta iniciativa.

«Consideramos que esta segunda cita ha sido un éxito y esperamos sacar una nueva edición el año que viene», ha añadido. «Los pelotaris han jugado muy motivados y vemos que es necesario campeonatos de este estilo, mixtos, que ponga en valor a las jóvenes promesas de la cesta punta, tanto los chicos como las chicas», ha recalcado.

