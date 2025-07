Iratxe Astui Bermeo Viernes, 11 de julio 2025, 14:56 Comenta Compartir

Nadia Nemeh afronta su segundo año al frente del Consistorio de Bermeo con la coalición entre EH Bildu y Guzan «en sintonía». La alcaldesa rechaza de plano los mensajes alarmistas sobre las finanzas municipales y enumera algunos de los proyectos que considera señas de identidad del actual equipo de Gobierno como el centro de interpretación de San Juan de Gaztelugatxe, el Bermibus gratuito y la mejora de la atención ciudadana.

–¿Cómo definiría el momento actual del equipo de Gobierno de EH Bildu en coalición con la plataforma Guzan?

–La relación es muy buena, porque somos dos grupos con un objetivo común, que reman en la misma dirección. Cuando hay diferencias, nos reunimos para discutirlas e intentar consensuar una solución que sea la más beneficiosa para el pueblo. Hasta ahora, esa fórmula nos ha funcionado. Estamos en sintonía.

–El PNV es ahora la única fuerza en la oposición. ¿Ha sido constructiva su labor?

–Está cumpliendo con el papel que le corresponde: fiscalizar la labor del equipo de Gobierno y pedir explicaciones cuando considera que hay dudas sobre la gestión municipal. Sin embargo, en algunos casos ha optado por tergiversar o presentar de forma confusa determinada información, y eso no lo podemos permitir.

–¿A qué se refiere?

–Por ejemplo, al debate sobre los presupuestos. Las cuentas están bien justificadas, pero la oposición ha recurrido en estos dos años a temas económicos –que a veces son complejos y no siempre fáciles de interpretar para todo el mundo– con la intención de generar la percepción de que el Ayuntamiento está al borde de la bancarrota. Y eso es una imagen que no se ajusta a la realidad.

–El presupuesto es de unos 31 millones de euros, aunque con ajustes en prácticamente todas las áreas.

–Sí, pero eso no significa en absoluto que no haya dinero. Se han hecho ajustes para garantizar todos los servicios y equilibrar las cuentas, e incluso se han podido mejorar algunas áreas. Es cierto que este año no es el más desahogado, pero eso no implica que estemos económicamente apurados. Hay recursos más que suficientes para mantener los servicios y ejecutar nuestros planes.

¬–Hay obras visibles en el pueblo, como la reparación de calles del casco viejo, que viene de la anterior legislatura. ¿Cuáles considera los nuevos 'sellos' del actual Gobierno municipal?

–Destacaría la creación del centro de interpretación de San Juan de Gaztelugatxe, la mejora de la accesibilidad con el ascensor de Txibitxiaga y la reorganización de las áreas municipales en la Casa de Cultura, lo que mejorará notablemente la relación entre ciudadanía y Consistorio al agilizar los trámites. A principios del mes que viene entrará en vigor el Bermibus gratuito, y también se haasfaltado una buena parte del municipio como las calles Esparru, San Martín o Teodoro Anasagasti, que estaban en mal estado. En otras, como Zubiaur tar Kepa, se instalará nueva señalización luminosa para reforzar la seguridad. Además, estamos buscando una ubicación para construir pistas de pádel, y no nos olvidamos de los barrios rurales.

Geolocalización de caseríos

–¿Qué planes tienen para esos nueve enclaves?

–Hemos mejorado los caminos vecinales y recuperado el servicio de auzotaxi para facilitar los desplazamientos desde estas zonas al centro urbano. También tenemos previsto comenzar con la actualización de la geolocalización de los caseríos, algo que hoy en día sigue causando muchos problemas, tanto para el reparto de paquetería y el acceso de taxis o vehículos de emergencia.

–Está rodeada en el despacho de imágenes de San Juan de Gaztelugatxe. ¿Teme que se convierta en un reclamo turístico difícil de gestionar?

–Por supuesto que me preocupa. Se creó una comisión de cooperación entre las distintas administraciones competentes en el Biotopo Protegido, pero seguimos a la espera de que la Diputación o el Gobierno Vasco nos convoquen para empezar a trabajar de manera consensuada.

–Usted representa una identidad mixta: vasca y árabe. ¿Cómo vive, desde su cargo público la situación en Palestina?

–Como alcaldesa, traslado a las instituciones toda la solidaridad que recibo del pueblo por la causa palestina. Y como Nadia, de origen palestino, vivo un dolor y un sufrimiento diario enorme. Estamos ante un genocidio televisado del que nadie puede decir que no está enterado. No se trata de una cuestión política, se trata de defender los derechos humanos.