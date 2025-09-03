El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Cuatro partidos a Valverde por su expulsión en La Cartuja
Ainhoa Arteta, con la mascota del grupo, 'Gorritxu', en brazos, flanqueada por Txabo Aragues y Arantza Gondra Musutruk

Ainhoa Arteta muestra su apoyo a la restauración de Santa Katalina de Mundaka

La reconocida soprano visitó el templo y se mostró dispuesta a ofrecer un recital para contribuir a la campaña para su restauración

Iratxe Astui

Bermeo

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 16:02

La soprano tolosarra Ainhoa Arteta, una de las voces líricas más reconocidas del mundo, visitó el pasado domingo la ermita de Santa Catalina de Mundaka acompañada por la asociación Musutruk, que trabaja en la restauración del pequeño templo. Durante su recorrido, la cantante mostró su disposición «total» a colaborar con el proyecto, e incluso se ofreció a programar algún recital en el futuro, «cuando su agenda se lo permita y se puedan resolver cuestiones logísticas como el traslado de un piano», apuntó Txabo Arague, miembro de la agrupación local Musutruk.

«Ha sido un placer tenerla entre nosotros y que haya mostrado interés en el plan», declaró asimismo. Por su parte, Arteta aprovechó su visita para recorrer también el interior la parroquia de Santa María de Mundaka y conocer su órgano. «Ha mostrado gran interés también por el patrimonio musical e histórico del municipio».

La ermita de Santa Catalina, situada en una península con vistas privilegiadas a la ría, combina elementos góticos y renacentistas y ha desempeñado a lo largo de su historia múltiples funciones, desde lugar de reunión de la Cofradía de Pescadores hasta espacio de cuarentena durante epidemias.

Más de 11.0000 euros

La asociación Musutruk, formada por vecinos voluntarios, lanzó hace meses una campaña para recaudar 100.000 euros destinados a la reparación del tejado, que resultó dañado por un rayo en 2014. Gracias a sus iniciativas culturales, que incluyen visitas guiadas, conciertos y actividades deportivas, más de 10.000 personas han conocido la iglesia, lo que ha reportado la recaudación de más de 11.000 euros.

Los responsables de Musutruk confían en que la ermita pueda recuperar su esplendor y consolidarse como un referente cultural y turístico para Mundaka.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    En riesgo la inscripción de Laporte porque el Al-Nassr envió tarde la documentación
  2. 2

    Detenido por violar en un piso de Galdakao a una chica con la que contactó en Bilbao
  3. 3 «Preferimos a los okupas a que vuelva el propietario del piso de Santutxu»
  4. 4

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  5. 5

    «Cualquier día un ciclista nos atropella al poner el bidegorri en mitad de la acera»
  6. 6

    Así es la etapa que cruza Bizkaia y pasa dos veces por Bilbao kilómetro a kilómetro
  7. 7

    EE UU hunde una lancha que salió de Venezuela con droga y mata a once personas
  8. 8

    Borja Sémper, en su reaparición en un acto del PP: «Centrarnos en lo importante es cada vez más necesario»
  9. 9 «Estaba sentado en la terraza cuando vino corriendo a por mí con un cuchillo»
  10. 10 Así investigó Pablo Isla, próximo presidente de Nestlé, al CEO despedido por su romance oculto con una empleada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Ainhoa Arteta muestra su apoyo a la restauración de Santa Katalina de Mundaka

Ainhoa Arteta muestra su apoyo a la restauración de Santa Katalina de Mundaka