Ainhoa Arteta muestra su apoyo a la restauración de Santa Katalina de Mundaka La reconocida soprano visitó el templo y se mostró dispuesta a ofrecer un recital para contribuir a la campaña para su restauración

Iratxe Astui Bermeo Miércoles, 3 de septiembre 2025, 16:02

La soprano tolosarra Ainhoa Arteta, una de las voces líricas más reconocidas del mundo, visitó el pasado domingo la ermita de Santa Catalina de Mundaka acompañada por la asociación Musutruk, que trabaja en la restauración del pequeño templo. Durante su recorrido, la cantante mostró su disposición «total» a colaborar con el proyecto, e incluso se ofreció a programar algún recital en el futuro, «cuando su agenda se lo permita y se puedan resolver cuestiones logísticas como el traslado de un piano», apuntó Txabo Arague, miembro de la agrupación local Musutruk.

«Ha sido un placer tenerla entre nosotros y que haya mostrado interés en el plan», declaró asimismo. Por su parte, Arteta aprovechó su visita para recorrer también el interior la parroquia de Santa María de Mundaka y conocer su órgano. «Ha mostrado gran interés también por el patrimonio musical e histórico del municipio».

La ermita de Santa Catalina, situada en una península con vistas privilegiadas a la ría, combina elementos góticos y renacentistas y ha desempeñado a lo largo de su historia múltiples funciones, desde lugar de reunión de la Cofradía de Pescadores hasta espacio de cuarentena durante epidemias.

Más de 11.0000 euros

La asociación Musutruk, formada por vecinos voluntarios, lanzó hace meses una campaña para recaudar 100.000 euros destinados a la reparación del tejado, que resultó dañado por un rayo en 2014. Gracias a sus iniciativas culturales, que incluyen visitas guiadas, conciertos y actividades deportivas, más de 10.000 personas han conocido la iglesia, lo que ha reportado la recaudación de más de 11.000 euros.

Los responsables de Musutruk confían en que la ermita pueda recuperar su esplendor y consolidarse como un referente cultural y turístico para Mundaka.