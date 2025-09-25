El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Una edición aterior del ciclo de música clásica de Ea. HEA

Ea abre esta tarde su ciclo de música clásica

Los alumnos de la escuela Segundo Olaeta de Gernika inaugurarán el programa, que tendrá lugar hasta el domingo, en Eskolondo (19.00)

Iratxe Astui

Ea

Jueves, 25 de septiembre 2025, 15:55

La pequeña localidad de Ea inaugurará esta tarde la quinta edición de su particular ciclo de música clásica 'MusikEan' con la actuación de los alumnos de la Escuela de Música Segundo Olaeta de Gernika. El programa cultural, que gana cada vez más adeptos, se desarrollará hasta el domingo en el frontón de Eskolondo, con entrada gratuita y todas las actuaciones programadas a las 19.00 horas.

El evento organizado por el grupo cultural Herrijeri Emon Arnasa (HEA) junto al Ayuntamiento del municipio (EH Bildu) y la colaboración de Agustín Bergara, busca tiene el objetivo de «acercar la música clásica al pueblo y ofrecer una programación diversa cada año para a su vez dar visibilidad a distintos músicos y proyectos musicales», apuntan los promotores de la cita cultural.

El programa anuncia para mañana vieres la actuación del violinista Iñaki Lagos y la pianista Maite Villate. El dúo de músicos dedicará su repertorio a compositoras de los siglos XIX y XX. El ciclo proseguirá el sábado con la actuación de Carlos Goikoetxea que interpretará al piano piezas de Robert Schumann, Franz Liszt y Tomás Garbizu, etre otros maestros. MusikEan se cerrará el domingo con Aitor Amilibia (txistu) y José Antonio Hontoria (acordeón), para así una variada muestra de estilos musicales.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El arte de la familia Flores enamora en la alfombra roja
  2. 2

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  3. 3

    Estas son las cartas que destapan lo sucedido en Bernedo: «Las monitoras hacían topless en la piscina»
  4. 4 Un muerto a la entrada a Bilbao tras caer con su coche desde la carretera de Buia a la AP-68
  5. 5

    La historia de la disidencia de la izquierda abertzale: así nació GKS
  6. 6 El municipio de la Margen Izquierda que es junto a Getxo el más caro para hacer la compra (incluso más que Bilbao y Barakaldo)
  7. 7 Descubren la razón por la que una trabajadora de Bilbao se cogía la baja siempre en la misma fecha
  8. 8 La Aemet anuncia el comienzo del veranillo de San Miguel: así afectará a Bizkaia
  9. 9 Herido en Barakaldo al ser atropellado por un patinete
  10. 10 Ni sardinas ni salmón: el pescado con más efectos antiinflamatorios y que reduce el riesgo de sufrir cáncer

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Ea abre esta tarde su ciclo de música clásica

Ea abre esta tarde su ciclo de música clásica