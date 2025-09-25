Ea abre esta tarde su ciclo de música clásica Los alumnos de la escuela Segundo Olaeta de Gernika inaugurarán el programa, que tendrá lugar hasta el domingo, en Eskolondo (19.00)

Iratxe Astui Ea Jueves, 25 de septiembre 2025, 15:55 Comenta Compartir

La pequeña localidad de Ea inaugurará esta tarde la quinta edición de su particular ciclo de música clásica 'MusikEan' con la actuación de los alumnos de la Escuela de Música Segundo Olaeta de Gernika. El programa cultural, que gana cada vez más adeptos, se desarrollará hasta el domingo en el frontón de Eskolondo, con entrada gratuita y todas las actuaciones programadas a las 19.00 horas.

El evento organizado por el grupo cultural Herrijeri Emon Arnasa (HEA) junto al Ayuntamiento del municipio (EH Bildu) y la colaboración de Agustín Bergara, busca tiene el objetivo de «acercar la música clásica al pueblo y ofrecer una programación diversa cada año para a su vez dar visibilidad a distintos músicos y proyectos musicales», apuntan los promotores de la cita cultural.

El programa anuncia para mañana vieres la actuación del violinista Iñaki Lagos y la pianista Maite Villate. El dúo de músicos dedicará su repertorio a compositoras de los siglos XIX y XX. El ciclo proseguirá el sábado con la actuación de Carlos Goikoetxea que interpretará al piano piezas de Robert Schumann, Franz Liszt y Tomás Garbizu, etre otros maestros. MusikEan se cerrará el domingo con Aitor Amilibia (txistu) y José Antonio Hontoria (acordeón), para así una variada muestra de estilos musicales.

Temas

Ea

Bizkaia