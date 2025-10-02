48.000 visitantes han acudido en verano a las oficinas turísticas de Urdaibai Pese a que el dato supone la bajada del 17% en el número de personas atendidas, ofrece una visión parcial ya que no todos acuden a los puntos de información

Las oficinas de información turística de Urdaibai han cerrado el verano con cifras algo más bajas que las registradas durante el periodo estival del pasado año. Durante los meses de julio y agosto, los puntos de atención de Bermeo, Gernika y Mundaka, así como la caseta de información de San Juan de Gaztelugatxe y los canales digitales atendieron a cerca de 48.000 personas. Aunque esta cifra supone una caída del 17% respecto a 2024, ofrece una visión parcial del turismo en la zona, donde la afluencia real de visitantes es superior.

Desde la Asociación de Desarrollo Rural Urremendi, responsable de coordinar las oficinas, señalan por otro lado que la tendencia responde a la intención de consolidar en Busturialdea «un turismo más equilibrado y consciente», aseguró la gerente de la organización, Aitziber Ansotegi. «No se trata de atraer grandes volúmenes de turistas, sino de consolidar un modelo más respetuoso», matizó asimismo.

La Oficina de Turismo de Gernika fue la más concurrida, con 17.467 consultas, lo que supuso incluso un ligero aumento respecto al año anterior (1.238). La oficina de Bermeo, trasladada temporalmente de su ubicación habitual en el parque de la Lamera a una calle cercana, debido a obras, recibió 6.363 visitas, por debajo de lo habitual. Por su parte, la oficina de Mundaka registró 5.934 consultas, con una reducción de algo más de un millar frente al pasado verano.

El punto de información de San Juan de Gaztelugatxe se mantuvo estable con 16.341 visitantes. «Se ha consolidado como uno de los enclaves más demandados de la comarca», aseguró la gerente de la asociación Urremendi, Aitziber Ansotegi.

En cuanto al perfil de los visitantes, la tendencia se mantiene respecto a años anteriores. En ese sentido, predominan turistas procedentes de comunidades como Madrid, Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana, mientras que a nivel internacional destacan los turistas llegados de Francia, Italia, Alemania, Holanda, Inglaterra y Bélgica.

Más allá de los números, desde Urremendi insisten en que el éxito del destino «no depende de atraer grandes volúmenes de turistas, sino de consolidar un modelo más consciente y respetuoso». «Nuestro objetivo nunca ha sido perseguir el turismo masivo, sino atraer a quienes aprecian lo que somos y aportan valor a la comarca, porque el verdadero reto es crecer en calidad, no en cantidad», insisten desde la agencia que coordina los puntos de atención a los turistas en Busturialdea.

Desestacionalización

La estrategia de la Reserva de la Biosfera también busca «desestacionalizar» la actividad turística. Para ello, se promueve una oferta complementaria al sol y playa, basada en rutas de senderismo y cicloturismo que permiten descubrir el patrimonio natural y cultural de la comarca durante todo el año. Este enfoque se enmarca en la adhesión a la Carta Europea de Turismo Sostenible, que refuerza la conservación de los recursos locales y fomenta la implicación de empresas y administraciones.

Además de ser el primer destino turístico sostenible acreditado en Euskadi desde 2021, Urdaibai cuenta desde 2024 con el distintivo de Destino Turístico Inteligente (DTI), otorgado por Segittur, «lo que consolida su posición como espacio de referencia en innovación y sostenibilidad». «Asimismo, las empresas locales, con su oferta cultural, gastronómica y deportiva, enriquecen la experiencia de las personas que nos visitan y hacen que Urdaibai siga siendo un destino único en Euskadi», concluye Ansotegi.