Estos serán los cortes de tráfico en Bilbao por la etapa de La Vuelta La capital vizcaína acogerá la salida y la llegada de la carrera el próximo miércoles 3 de septiembre

Silvia Osorio Miércoles, 27 de agosto 2025, 12:04 | Actualizado 12:29h. Comenta Compartir

Bilbao volverá a ser uno de los escenarios de La Vuelta a España. El próximo miércoles 3 de septiembre, la capital vizcaína acogerá la salida y llegada de la undécima etapa de la carrera, lo que causará una serie de afecciones a la ciudadanía en diferentes ámbitos. El Ayuntamiento ha anunciado los cortes de tráfico que se producirán. Las principales afecciones al tráfico tendrán lugar en Deusto, Abando, Basurto, Uribarri y Begoña, así como en Olabeaga y Zorrotzaurre. Además, algunas líneas de autobús sufrirán cambios en sus recorridos y paradas.

La prueba ciclista más importante de España recalará de nuevo en Bizkaia para recorrer gran parte del territorio. El pelotón partirá de la calle Luis Briñas a las 13.30 horas y la meta estará situada en la Gran Vía a la altura de la calle Gregorio de la Revilla, donde la etapa finalizará sobre las 17.30 horas. Entre medias los ciclistas deberán cubrir un circuito de 157, 4 kilómetros que será similar al que se diseñó para 2023 cuando el Tour recaló en la villa.

La celebración de este evento deportivo originará cortes de tráfico puntuales ya desde la víspera en el entorno de San Mamés debido a las tareas previas de montaje -que arrancará a las 9:00 de la mañana, del martes 2 de septiembre-. La afección, en este caso, será escasa y similar a un partido en San Mamés. El primer corte significativo se prevé realizarlo ese mismo día, desde las 21:00 horas, en la carretera Enekuri-Artxanda, con paso permitido a vecinas y trabajadores.

Ya, durante el miércoles, día 3, los cortes principales se establecerán en Sabino Arana, Abandoibarra y Gran Vía, y se efectuarán entre las 6:30 y las 21:00 horas. Además, en todo el recorrido, se producirán cortes desde una hora antes del paso de los ciclistas. Y se dispondrá de personal en todos los accesos y en los cruces donde exista desvío alternativo, garajes, aparcamientos, etc., para que ningún vehículo se incorpore a la zona de carrera. Los garajes y aparcamientos de los entornos afectados tendrán restricciones de acceso-salida y habrá varias zonas de la Villa con estacionamientos reservados, principalmente en las zonas de llegada y salida de la carrera.

Por zonas

- Abando, Basurto y Deusto: El miércoles 3 de septiembre, desde las 6:30 y hasta las 21:00 horas se producirán los mencionados cortes de tráfico en Basurto que afectarán principalmente a Sabino Arana desde Victor Chavarri hacia Sagrado Corazón. Se filtrará el paso de residentes, garajes y comercios por el lateral de Sabino Arana hasta Licenciado Poza. Asimismo, desde las 7:00 y hasta las 21:00 horas se impedirá el acceso a la Gran Vía entre el Sagrado Corazón y Moyua. Permanecerán cortadas el paseo Anselmo Clavé y el resto de las calles transversales a Gran Vía desde la calle Rodriguez Arias. Mientras sea posible se permitirá la circulación transversal por la calle Iparraguirre.

Posteriormente, desde las 9:00 y hasta el final del evento se impedirá la circulación por el Puente Euskalduna a todo vehículo ajeno a la organización o que no participe en el operativo.

Habrá desvíos alternativos. El tráfico de Abandoibarra se desviará en Lehendakari Leizaola; y el del Puente Euskalduna en Ballets Olaeta y General Eraso.

- Artxanda: además del mencionado corte de la carretera Enekuri-Artxanda, se cerrarán los túneles Artxanda–Salve y el gratuito de Ugasko–La Salve (en ambos sentidos) al menos una hora antes de la salida de la carrera. Su reapertura estará condicionada al desarrollo de la misma

Afecciones al transporte público

- Bilbobus: Todas estas restricciones circulatorias obligarán a modificar los recorridos y paradas habituales de la mayor parte de los servicios de Bilbobus.De los desvíos, supresiones y cambios de parada se dará cumplida información a través de los cauces habituales (página web, redes sociales, paneles informativos, marquesinas…). Desde el Consistorio recomiendan consultar en la web www.bilbao.eus/bilbobus o en el 010.

- Tranvía: el servicio se verá afectado desde el Palacio Euskalduna hasta la parada del Hospital de Basurto.

- Taxis: se suprimirán las paradas ubicadas en la zona de la carrera.

Ampliar

El recorrido completo

La carrera, que partirá de Luis Briñas, saldrá neutralizada de la villa por los túneles de Carmelo Bernaola. Y, tras un recorrido por diferentes municipios de Bizkaia, regresará a la ciudad por Artxanda y la calle Ballets Olaeta y el Puente Euskalduna. El pelotón hará una primera pasada por la meta situada en la Gran Vía, para proseguir su camino hacia Alameda Rekalde y salir, una vez más, de Bilbao por Avenida Zumalacárregui.

A continuación se dirigirá a Mungia para pasar por los puertos de Sollube, Laukiz, Balcón de Bizkaia, Morga, el Vivero en dos ocasiones y Pike Bidea. Finalmente, y aproximadamente sobre las 17:15, los ciclistas volverán a entrar a la Villa, de nuevo, haciendo el mismo recorrido.

Desde el Ayuntamiento se recomienda no usar el coche particular durante el tiempo que dure la carrera y acceder y desplazarse por Bilbao en transporte público, preferiblemente en metro o tren.

En actualización La redacción de EL CORREO trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información. EL CORREO+ Disfruta de una experiencia única y navega sin límites por nuestra web. Suscríbete aquí .