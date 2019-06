«Correr con la misma camiseta hace equipo» Sergio Ruiz, Mikel Fernández de Gamboa, Igor Larraona y Jon Salgado. / MAIKA SALGUERO / LUIS ÁNGEL GÓMEZ Participantes en la Carrera de Empresas de EL CORREO relatan la experiencia LAURA GONZÁLEZ Domingo, 9 junio 2019, 15:28

Arteche «A 2 kilómetros del final nos dijeron que íbamos los primeros»

El grupo formado por Sergio Ruiz, Mikel Fernández de Gamboa, Igor Larraona y Jon Salgado, de Arteche, quedó tan encantado la pasada edición que no dudó en sumarse en esta ocasión de nuevo a la Carrera de Empresas de Bilbao, prueba organizada por EL CORREO y CEBEK. Una insistencia que junto a su trabajo individual y colectivo les hizo terminar como el mejor equipo masculino de la prueba. «Nos dijeron a 2 kilómetros del final que íbamos los primeros, que el grupo de delante no iba completo, y subimos el ritmo». Los cuatro están habituados a calzarse las zapatillas. Tanto es así que hasta uno de sus componentes, Igor Larraona, ya sabe lo que es ser subcampeón de un Ironman a nivel europeo. «Todos corremos y lo hacemos en solitario pero para competir aquí nos nos hemos reunido para llevar a cabo una táctica común». La que les salió que ni pintada.

Mesa Mungia «Los de la empresa salimos a correr una o dos veces por semana»

Quienes también repitieron fueron Mesa Mungia, empresa que el pasado año se presentó con un conjunto mixto y que éste lo hizo con cuatro. El formado únicamente por chicas, por Arantzazu Erkoreka, Nagore Ugarteburu, Ana García y Patricia González, venció en la categoría femenina. Las cuatro cruzaron la línea de meta donde ya les esperaban varios de sus compañeros, que no dudaron en abrazarlas y felicitarlas. «Son la caña», repetían. Y ellas sonreían sin parar. «Estamos muy contentas». Ana y Arantzazu ya habían participado el pasado año formando un equipo mixto, y no les costó mucho convencer a sus otras dos compañeras. «Salimos a correr habitualmente los de la empresa, una o dos veces por semana en los mediodías, pero nunca tan rápido como hoy. Es mucho mejor correr en grupo que hacerlo solas».

Colegio Jesús-María de Bilbao «Esto es una gran lección de trabajo en equipo»

A diario imparten lecciones en el colegio Jesús-María de Bilbao, y ayer lo volvieron a hacer, pero fuera de las aulas. «Esto sirve para incentivar el trabajo, los valores del deporte y la lucha equipo, para hacer ver que así el resultado es más fácil», declaraba Onditze Iturbe, profesora que junto a Gaizka Huarte, Kepa Torre y Mikel Erkizia se llevaron por segundo año consecutivo el triunfo en la categoría mixta. ¿El secreto? «Entrenar y aguantar», no hay otra cosa. Un grupo habituado a hacer ejercicio que no ha dudado en salir ya fuerte desde el principio. «Esta vez el recorrido era un poco más largo y había más gente. En cuanto vimos que teníamos a tantos detrás quisimos salir con muchas ganas». Y como no hay dos sin tres este grupo promete volver el próximo año para pelear por su tercera victoria consecutiva.

Tecnalia «Hemos pasado un día entrañable todos juntos con la misma camiseta»

Tecnalia fue una de las entidades que más representación tuvo en esta II edición de la Carrera de Empresas en Bilbao. Se presentó con diez equipos. Uno de ellos fue el formado por Iñaki San Sebastián, uno de sus principales mandos directivos, junto a Maider Alzola, Germán Lasa y Ana Ordóñez. Esta última no paraba de sonreír en su bicicleta adaptada, con la que ya se ha sumado a numerosas pruebas. «Nunca sé el tiempo que hago y el puesto en el que quedo menos, lo principal es disfrutar y aquí puedo hacerlo rodeada de compañeros. Motiva mucho». Ellos le echaron una mano en las cuestas, y también en alguna curva. «El suelo estaba mojado con la lluvia y había que tener cuidado, pero Ana ha tenido hasta que frenar en algún momento porque nos dejaba atrás», afirmaba Iñaki, quien no dudó en aplaudir esta prueba. «Pasamos un día entrañable todos juntos con la misma camiseta. Crea identidad».

Ertzaintza «Veníamos muy bien preparados...»

Llegaron sobrados a línea de meta, una superioridad que mostraron nada más arrancar y durante todo el trayecto de la II Carrera de Empresas de Bilbao. Tanto Jon Salvador como Jorge Unzueta, Eduardo Marín y Josu Ronda salieron como un misil, pero este último se rompió poco después de superar el kilómetro 3, por lo que automáticamente quedaban descalificados, al no terminar el grupo al completo y a la vez. «Son las normas, ya las sabíamos, ha sido una pena, pero queríamos terminar, veníamos muy bien preparados». Pese a que por su trabajo deben contar con una buena forma física, se había entrenado a conciencia. «Nos sumamos este año porque nos pareció una iniciativa bonita poder competir como compañeros».