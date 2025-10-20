Las consultas al servicio de apoyo a la emancipación crecen un 43% en Bilbao

Andrea Cimadevilla Lunes, 20 de octubre 2025, 23:38

El servicio de apoyo a la emancipación del Ayuntamiento de Bilbao en colaboración con el Gobierno vasco atendió durante el primer semestre del año 1. ... 551 consultas, un 43% más que en 2024. Las complicaciones para acceder a una vivienda asequible, sobre todo en un mercado libre con precios en máximos, ha elevado el número de jóvenes interesados en conocer cuáles son las opciones disponibles para avanzar en su proceso de emancipación. La mayoría de las consultas las formularon personas entre 25 y 29 años, siendo la vivienda la temática más recurrida (70% de las consultas), seguida del empleo o la formación.

Para dar a conocer el servicio y atender a un mayor número de jóvenes, el Ayuntamiento puso este lunes en marcha una campaña informativa que se alargará durante las próximas dos semanas. Una carpa itinerante rotará por diferentes espacios, como la Intermodal, la entrada de la UPV/EHU por Sarriko o la zona de San Mamés. con el fin de asistir las inquietudes de la juventud bilbaína. A través de un juego de preguntas, se abarcarán dinámicas como el acceso a un hogar, la formación o la movilidad. Junto a esta acción, entre enero y junio se han puesto en marcha 31 actividades en las que han participado 604 jóvenes.

