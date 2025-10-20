El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Bonoloto del lunes: comprobar resultados del 20 de octubre
Dos jóvenes miran el escaparate de una inmobiliaria. E. C.

Las consultas al servicio de apoyo a la emancipación crecen un 43% en Bilbao

Andrea Cimadevilla

Andrea Cimadevilla

Lunes, 20 de octubre 2025, 23:38

El servicio de apoyo a la emancipación del Ayuntamiento de Bilbao en colaboración con el Gobierno vasco atendió durante el primer semestre del año 1. ... 551 consultas, un 43% más que en 2024. Las complicaciones para acceder a una vivienda asequible, sobre todo en un mercado libre con precios en máximos, ha elevado el número de jóvenes interesados en conocer cuáles son las opciones disponibles para avanzar en su proceso de emancipación. La mayoría de las consultas las formularon personas entre 25 y 29 años, siendo la vivienda la temática más recurrida (70% de las consultas), seguida del empleo o la formación.

