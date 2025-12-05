Condecoran a 15 policías locales de Bilbao por la ayuda en la Dana Los agentes, uniformados, se desplazaron hasta Paiporta en sus días libres para colaborar en la limpieza y reconstrucción tras la riada

El Ayuntamiento de Paioporta ha condecorado a 15 agentes de la Policía Municipal de Bilbao por su colaboración tras la Dana del pasado 29 de octubre de 2024. El acto, que homenajeaba a unos 900 agentes de policías locales, entre ellas también las vizcaínas de Santurtzi o Erandio, y guardias civiles que ayudaron de forma oficial con su uniforme se ha celebrado este viernes, 5 de diciembre, por la mañana en el campo de fútbol el Terrer de la localidad valenciana, especialmente azotada por la riada.

«Ha sido muy emotivo al recordar aquellos días tan duros. Hemos llorado mucho. Yo estuve dos semanas, en días libres. Salía de trabajar de noche e iniciábamos el viaje con coches de la Policía Municipal. Volvíamos destrozados, pero la experiencia fue maravillosa», ha explicado uno de los agentes condecorados a este periódico. «Fue un impacto muy grande: las calles sin luz, la devastación, el nivel del lodo, los coches destrozados...». También se desplazaron otros policías y ertzainas, además de representantes de otros colectivos, de forma voluntaria y desinteresada para aportar su granito de arena. Los destrozos por las inundaciones, que dejaron un territorio asolado y dejaron a su población con lo puesto movió la solidaridad general.

Medallas y txapelas

Distintas autoridades han entregado una medalla a cada uno de los policías, que vestían su uniforme reglamentario negro y amarillo de alta visibilidad y la txapela roja. Junto a ellos también se han desplazado la concejala de Seguridad Ciudadana, Amaia Arregi, y el director de la Policía Municipal, Iñaki Elexalde. Después, se han juntado en una comida de hermandad.

El inspector de la Policía Municipal de Paiporta, Manuel Ocaña, ha recibido un reconocimiento especial por su labor. «Levantó 50 cadáveres. Colocaba cañas en el río para marcar dónde estaban los cuerpos», ha recordado.