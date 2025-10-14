Los 21 comercios que aspiran a ser los 'Favoritos de Bilbao' Un jurado formado por representantes de bilbaoDendak elegirá a los siete mejores locales de la ciudad, que también podrán ganar un premio del público

Juncal Munduate Martes, 14 de octubre 2025, 18:06

Ya ha comenzado la cuenta atrás para la VIII gala del comercio de la villa. Un total de 21 establecimientos de la capital vizcaína podrán optar a convertirse en los 'Favoritos de Bilbao', los premios anuales organizados por la plataforma de comerciantes. Siete categorías con tres nominados en cada una valorarán la innovación, calidad y singularidad de cada negocio. Un jurado formado por representantes de la asociación se encargará de elegir al mejor de cada sección, aunque también habrá un hueco para los consumidores mediante un galardón adicional.

El público podrá votar desde hoy hasta el 7 de noviembre por su comercio, establecimiento hostelero o de servicios favorito. El negocio que más votos acumule entre los 21 seleccionados se alzará con el premio 'Favorito del Público 2025'. Además, entre todas las personas que participen en la votación se sorteará una tarjeta regalo de bilbaoDendak de 300 euros.

Para conocer el fallo del jurado, sin embargo habrá que esperar hasta el 11 de noviembre. En la categoría de locales que combinan tradición con futuro, aquellos vinculados a sagas familiares compiten Mosel&Arana, una tienda de moda en la que conviven diseño italiano y nórdico; Pastelerías Martina de Zuricalday Bilbao, que lleva dos siglos endulzando la ciudad, y Zubiri 1908 con 100 años a sus espaldas dentro del mundo de la corsetería y la moda íntima.

En el apartado de 'Mejor conectado', que valora la incorporación de las nuevas tecnologías, competirán Phase, empresa dedicada a la imagen y el sonido; Al dente, que vende más de 800 productos gastronómicos importados directamente desde Italia y Dietética Altea, que se dedica a ofrecer un asesoramiento nutricional cercano. Altafama, que vende velas inspiradas en la mitología vasca y el tarot, Studio Desbosque y la tienda de moda 017 Store, destacan por su faceta emprendedora en una edición en la que Grafiazkar, Joseba Frutegia y Uribarri Fisioterapia, figuran en el apartado de mejor comercio en impulsar el euskera.

Hostelería y mejores servicios

Entre los finalistas de 'Mejor empresa de servicios', aquellos reconocidos por el público y se mimetizan con el entramado comercial de la zona se encuentran el estudio de diseño Lar Elma, la academia de idiomas Nova Linguae y Maura Luthier, un taller especializado en la construcción y reparación de instrumentos de cuerda frotada. Los restaurantes Fueros, Sokarrat y Morrokotuda, por su parte, lucharán por el galardón a mejor concepto en hostelería.

Rafael Gardeazabal, presidente de bilbaoDendak, ha elogiado «la capacidad de emprendimiento y resiliencia» de los aspirantes esta edición. «En los últimos años el comercio local se ha enfrentado a un sinfín de desafíos y aún así, se sigue manteniendo atractivo y competitivo», ha subrayado. La entidad organizadora cuenta con más de 2.200 asociados de los 4.500 comercios existentes en la capital vizcaína.