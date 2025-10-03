El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Pedro Campo, Laura Batán, Alfonso San Vicente, Izaskun Gómez Cermeño y María López Negrete.

Pedro Campo, Laura Batán, Alfonso San Vicente, Izaskun Gómez Cermeño y María López Negrete. Mireya López
La mirilla

El comercio llena el palacio

Cecobi reúne a más de 40 asociados en la antigua Torre Horkasitas de Balmaseda, en un evento 'con cinco sentidos'

Tomás Ondarra

Tomás Ondarra

Viernes, 3 de octubre 2025, 21:24

Comenta

Por cuarto año consecutivo, Cecobi, en colaboración con el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno vasco, organizó el pasado jueves en el Palacio ... Horkasitas de Balmaseda el evento 'Comercios de Bizkaia con cinco sentidos'. En esta edición la iniciativa contó también con el apoyo del Ayuntamiento de la localidad encartada y de la Asociación de Comercio Balmadenda. El emblemático edificio se transformó en un gran escaparate abierto a la ciudadanía con la participación de más de cuarenta establecimientos locales, y permanecerá accesible hasta hoy sábado.

