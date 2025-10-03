El comercio llena el palacio

Por cuarto año consecutivo, Cecobi, en colaboración con el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno vasco, organizó el pasado jueves en el Palacio ... Horkasitas de Balmaseda el evento 'Comercios de Bizkaia con cinco sentidos'. En esta edición la iniciativa contó también con el apoyo del Ayuntamiento de la localidad encartada y de la Asociación de Comercio Balmadenda. El emblemático edificio se transformó en un gran escaparate abierto a la ciudadanía con la participación de más de cuarenta establecimientos locales, y permanecerá accesible hasta hoy sábado.

La jornada arrancó con la actuación del grupo de trikitixa formado por Koldo y su hijo Unai Etxebarria, que pusieron música y ambiente festivo antes de dar paso a la intervención de Laura Batán, vicepresidenta de Cecobi. Ella fue la encargada de presentar a la presidenta de la Confederación Empresarial del Comercio de Bizkaia, María López Negrete. También intervinieron en el acto Izaskun Gómez Cermeño, directora de Comercio del Gobierno vasco; y Alfonso San Vicente, alcalde de Balmaseda.

Al evento asistieron Cristina Múgica, directora general de Competitividad Territorial y Turismo de la Diputación de Bizkaia; Txetxu Txarramendieta, teniente de alcalde balmasedano; los concejales Luis Alonso, Elena Santamarina y Paula Jorge, el expresidente de Cecobi Pedro Campo y el actual vicepresidente Mikel Gómez; Marta Fernández, Gaizka Carazo, Arantza Prieto, Olga Yrazu, Ana Carmen Ibarguren, Jagoba Santesteban, Ania López, Ainara Trespalacios, Jesús de la Fuente, Laura Cuadros, Sonia Galarreta, Begoña Ortiz de Vallejuelo, presidenta de la Cofradía de la Putxera; y el escaparatista y autor del diseño expositivo, Iñigo Bastida.

También acudieron Juan Alberto Viejo, de EL CORREO; Laura Martínez, Itziar Agirre, Yolanda Mauriz, Ana Suárez, Lola Consuegra, Itziar San Martín, Alberto Ruiz, Ibon Ayastuy, Nerea Solozábal, Jokin Totorika, Aitor Larrinaga, Mari Carmen García, Marisol Méndez, Rosa de Francisco, Aránzazu Rego, Noa de la Fuente, Mercedes Aliste, Verónica Maraña, Noemí Fernández, Raquel Sagastizabal, Iratxe Sulibarria, Jon San Pelayo, Estíbaliz y Humberto Vadillo, Salomé Picasarri, Pablo Gómez Garagorri, Felisa Díaz, Tomás Picasarri, Oihana Bardecí, Miren Mendoza, Itziar Peña Osante, Susana Orrantia, José Ángel Sarachaga, Olaya Pellón, Montxu Martínez, Nati García, Aitor Hernández, Patricia Olarte, Natalia Bausela y Marta Alcorta.