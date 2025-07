Un centenar de personas se concentran frente a los servicios sociales en apoyo a la educadora apuñalada en Txurdinaga

Cerca de un centenar de personas se han concentrado esta mañana frente al Instituto Foral de Asistencia Social (IFAS) en apoyo a la educadora social ... apuñalada por un menor la noche del pasado miércoles en un hogar tutelado de la Diputación. Durante la concentración, los manifestantes han ocupado uno de los carriles de entrada a la ciudad por el barrio de Deusto, pero el tráfico ha seguido fluyendo con normalidad.

Las delegadas del comité de empresa han instado a la Diputación de Bizkaia y la dirección del IFAS a que «implementen las medidas necesarias» para que una agresión así no vuelva a suceder. «La seguridad de los trabajadores no es negociable. Es urgente sentarse y revisar los protocolos actuales porque es evidente que no han sido suficientes», han señalado.

Actualmente, la Diputación tiene el control directo de diez hogares tutelados pero, de manera indirecta, mediante otras instituciones, también gestiona otros tantos. Los sindicatos exigen más personal y más recursos, sobre todo durante el horario nocturno que es cuando se produjo la agresión a la trabajadora del centro ubicado en Txurdinaga. «No sabemos si las agresiones se llegarían a evitar si por las noches fuéramos dos en lugar de un solo educador, pero lo que sí tenemos claro es que la gravedad de los ataques sí se reduciría. No es lo mismo estar sola que tener a alguien que te ayude o pare esa agresión», han señalado.

Los sindicatos advierten de que a pesar de haber solicitado de forma urgente una reunión con el comité de seguridad y salud, aún no han recibido una contestación en la que se fije una fecha para dicho encuentro. En este sentido, señalan que «el problema no reside en la cuantificación de los educadores, sino en que el servicio que se preste sea adecuado». Explican que «es lo mismo que haya un educador para cinco que para veinte chavales, porque en este caso la agresión la ha cometido uno solo», y que «si hubiera habido cinco menores más, la situación habría sido la misma».