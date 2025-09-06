El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente Retenciones de varios kilómetros en la A-8 en Ortuella por una colisión en sentido Cantabria
El puerto pesquero de Santurtzi, con la Cofradía de pescadores al fondo. E. C.

Un centenar de embarcaciones navegarán la ría este sábado desde Santurtzi a Bilbao en apoyo a Palestina

La marcha marítima arrancará a las doce del mediodía y confluirá en el Museo Marítimo con otra a pie que partirá a la misma hora del Ayuntamiento de la villa

Alba Peláez

Alba Peláez

Sábado, 6 de septiembre 2025, 10:39

Cerca de un centenar de embarcaciones surcarán este sábado la ría desde Santurtzi a Bilbao para mostrar su apoyo a la flotilla Global Sumud, que navega hacia Gaza para prestar apoyo humanitario a la población de La Franja. Los barcos vizcaínos saldrán a las 12.00 horas de la localidad costera y llegarán al Museo Marítimo de Bilbao.

En este último punto, se encontrarán con los participantes de una marcha a pie que arrancará a la misma hora desde el Ayuntamiento de la capital vizcaína y también busca mostrar la solidaridad con el pueblo palestino y la repulsa a las acciones que el ejército de Israel está perpetrando en Gaza. La iniciativa está impulsada por organizaciones y colectivos vascos.

A lo largo de la travesía marítima, que partirá delante del Pantalán, en el faro, se unirán más embarcaciones en distintos puntos de la ría a su paso por Portugalete (desde el mareómetro), Sestao (al lado del polideportivo de la Benedicta) y Barakaldo (junto al mural de Periko).

La Global Sumud Flotilla puso rumbo a Túnez el jueves y en ese punto se están reagrupando los barcos antes de continuar su camino a Gaza. A la misión se unirá el 'Life Support', un buque de salvamento que trabaja desde 2022 para ofrecer ayuda humanitaria en el mar a quienes lo necesiten, sobre todo a migrantes.

