Un centenar de embarcaciones navegarán la ría este sábado desde Santurtzi a Bilbao en apoyo a Palestina La marcha marítima arrancará a las doce del mediodía y confluirá en el Museo Marítimo con otra a pie que partirá a la misma hora del Ayuntamiento de la villa

Alba Peláez Sábado, 6 de septiembre 2025, 10:39

Cerca de un centenar de embarcaciones surcarán este sábado la ría desde Santurtzi a Bilbao para mostrar su apoyo a la flotilla Global Sumud, que navega hacia Gaza para prestar apoyo humanitario a la población de La Franja. Los barcos vizcaínos saldrán a las 12.00 horas de la localidad costera y llegarán al Museo Marítimo de Bilbao.

En este último punto, se encontrarán con los participantes de una marcha a pie que arrancará a la misma hora desde el Ayuntamiento de la capital vizcaína y también busca mostrar la solidaridad con el pueblo palestino y la repulsa a las acciones que el ejército de Israel está perpetrando en Gaza. La iniciativa está impulsada por organizaciones y colectivos vascos.

A lo largo de la travesía marítima, que partirá delante del Pantalán, en el faro, se unirán más embarcaciones en distintos puntos de la ría a su paso por Portugalete (desde el mareómetro), Sestao (al lado del polideportivo de la Benedicta) y Barakaldo (junto al mural de Periko).

La Global Sumud Flotilla puso rumbo a Túnez el jueves y en ese punto se están reagrupando los barcos antes de continuar su camino a Gaza. A la misión se unirá el 'Life Support', un buque de salvamento que trabaja desde 2022 para ofrecer ayuda humanitaria en el mar a quienes lo necesiten, sobre todo a migrantes.

