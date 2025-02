Carpetazo administrativo a la petición vecinal para paralizar una promoción de VPO en Otxarkoaga

Koldo Domínguez Miércoles, 19 de febrero 2025, 12:46 Comenta Compartir

Ya fue un tema a debate en el pleno del pasado mes de enero. Entonces no lograron su propósito, así que los residentes afectados pretendían ... volver a llevarlo a la sesión de febrero, que se celebrará la próxima semana. Pero no será así. La petición de la Agrupación de Vecinos de Otxarkoaga, concretamente los del número 4 de la calle Aixeona, de que la Corporación municipal no concediera la licencia para la construcción de un edificio de VPO en una parcela del barrio ha sido rechazada en la comisión previa al pleno celebrada la mañana de este miércoles.

De esta manera, a los vecinos se les agota la vía administrativa municipal y sólo les quedará la judicial para conseguir paralizar el proyecto, que plantea una promoción de 60 pisos protegido en una parcela frente al bloque mencionado, en los mismos confines del barrio y en las laderas del monte Avril. Según los residentes, este edificio estará ubicado en un lugar «no adecuado», entre otras cosas, porque «hay escorrentías» de la ladera. Además, la obra obligará a «talar árboles que tienen más de cincuenta años», lo que mermará también «la poca fauna» que se puede apreciar por allí. Es decir, consideran que existe un claro impacto ambiental. Un representante de los vecinos ha vuelto a exponer ante los diferentes grupos municipales sus argumentos para reclamar la paralización del proyecto. Ha llegado a afirmar que toda la operación «bordea la ilegalidad», supone un quebranto económico para las arcas municipales y supondrá la llegada de «gente de fuera del barrio». «Sólo buscan amontonar gente sin recursos», ha señalado. La oposición, a favor En el debate abierto entre los grupos ha terciado el secretario municipal, que les ha advertido de que si apoyaban la inclusión de la propuesta vecinal en el orden del día del pleno de la próxima semana «correrían el riesgo de cometer una ilegalidad». De hecho, ha apuntado que los «servicios técnicos» municipales han analizado la documentación facilitada por los vecinos y no contemplan motivos para no otorgar la licencia. «Es una causa que no se ajusta a derecho. No sólo sería ilegal que el pleno adoptara una resolución en contra, sino que también lo es la mera posibilidad de adoptara (en referencia a plantear el tema dentro del orden del día». Con estos argumentos sobre la mesa, los grupos que forman el Gobierno local han hecho valer su mayoría para rechazar la petición de los vecinos, que por lo tanto ha quedado fuera del orden del día. EH Bildu, PP y Elkarrekin Bilbao, por su parte, han votado a favor de la propuesta, argumentado la necesidad de volver oír a los residentes y debatir su propuesta.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión