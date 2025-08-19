La carestía de los pisos eleva a 55.000 los demandantes de VPO en Bizkaia

La lista de personas que necesitan acceder a una vivienda pública sube como la espuma. Cada vez son más los vascos que optan por registrarse ... en Etxebide con la esperanza de conseguir un piso protegido. La última estadística publicada por el Gobierno vasco así lo demuestra. Entre abril y mayo de este año, 102.699 personas solicitaban un piso público en Euskadi. Son un millar más que las contabilizadas durante los primeros tres meses de 2025.

El progresivo encarecimiento de la vivienda es lo que ha hecho que el número de personas que acuden a la administración en busca de un hogar asequible se dispare. El documento desvela que en Bizkaia hay 55.474 demandantes de vivienda pública. Es la primera vez que el territorio supera la barrera de los 55.000. Unos meses antes, entre enero y marzo, la cifra bajaba hasta los 54.630. Pero si comparamos el dato actual con el de hace un año, el crecimiento es abismal. En julio del pasado año, Bizkaia contabilizada 52.711 solicitantes de VPO. Casi 3.000 menos.

Pese a los esfuerzos por contener la escalada de precios declarando zonas tensionadas e intentando sacar nueva vivienda al mercado, los datos demuestran que la situación sigue siendo «sangrante» –así la consideran numerosos agentes inmobiliarios–, sobre todo en las capitales, que concentran la mayor parte de la demanda. En Bilbao, donde el precio medio de los alquileres alcanza los 900 euros y la compra se ha encarecido un 5,1% en los últimos doce meses, ya se han superado los 30.600 solicitantes. Hace dos años el número se reducía a los 21.900. El crecimiento es del 40%.