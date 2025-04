El caos de los trenes, de alquilar un coche a mirar aviones: «Llegaré cuando llegue»

Quienes tenían previsto viajar hoy en tren desde Bilbao a diferentes destinos han tenido una mañana cuanto menos complicada. El apagón masivo sufrido ayer, que ... colapsó comunicacones e infraestructuras, dejó a Renfe sin servicio y a muchos usuarios con la incertidumbre de qué se encontrarían al llegar a las estaciones. En Abando, multitud de personas aguardaban algo de información maleta en mano. «Mis sobrinos tenían un tren para ir a Madrid para después coger otro en Barcelona, pero Renfe no garantiza que puedan coger el segundo, porque está todo colapsado en Atocha. Tampoco nos dan información concreta... Al final han decidido alquilar un coche y marcharse», compartía Ana. Y es que a los viajes por Bizkaia se suman los problemas de otras conexiones.

Edurne, vecina de Bilbao, tiene que ir a trabajar a Zorroza. « Iba a coger el tren de las 8.28, pero no tenía muy claro que fuera a salir«, reconoce. Ha optado por buscar un 'plan b', pero tampoco éste ha resultado. »He ido al autobús pero veía que tampoco estaban saliendo muy frecuentemente, así que he vuelto a la estación de tren. Parece que van saliendo poco a poco...», se congratulaba.

Martí y Nuria son de Sabadell. Quieren volver a Barcelona, pero de momento no saben si van a poder hacerlo. «La vuelta era ayer, pero tuvimos que cambiar los billetes para hoy a las 15.20 horas. Aún así, no sabemos qué va a pasar. Nos han dicho que es el tren que viene de Madrid -donde hay más problemas-, pero no se sabe. Además, viene con una hora de retraso«, explican. Esta pareja catalana ha incluso mirado aviones para regresar a casa. »Pero hemos visto que están cancelando algunos«, apuntan. »Me dieron un justificante para el trabajo y en principio no hay problema, pero tampoco queremos estar mucho más tiempo de espera. Hemos tenido que coger un alojamiento para esta pasada noche», cuentan.

Kintawia Salma es de Portugalete y trabaja en Orduña. «Tenía que entrar a las 8. He venido a la estación de Abando muy pronto por la mañana y me he encontrado con todos los trenes inactivos». Lo suyo ha sido, como la de muchos, una odisea. «He vuelto a Portugalete. Más tarde me ha avisado mi jefa de que estaban funcionando otra vez, así que he vuelto a la estación», relata. «Debería haber entrado a las 8 a trabajar y finalmente entraré sobre las 10».

Víctor Lue y Enilda viven en Orduña. Ayer intentaron volver a casa pero fue imposible: «Nos tuvimos que quedar con unos amigos a dormir y ahora estamos esperando para coger el tren de las 10.35 horas para volver. Ha sido un caos. Se bloqueó todo».

Los primeros trenes han empezado a funcionar sobre las ocho y ya a las nueve de la mañana desde Adif se anunciaba que el servicio iría recuperando la normalidad de forma paulatina. Renfe ha anunciado que los billetes de hoy serán gratis debido a la situación inédita sufrida.