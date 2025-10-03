En busca de las mejores fotografías de Bizkaia EL CORREO, con la colaboración del BBVA y de la Diputación, convoca un concurso para ilustrar el calendario de 2026

Una fotografía aérea con unas bonitas vistas desde Urkiola, una instantánea que muestra un cometa sobrevolando el cielo desde Getxo, la imagen de un atardecer lleno de color... Bizkaia cuenta con una gran variedad de paisajes, monumentos y rincones fotografiables. A veces basta con tener el teléfono de móvil a mano y estar en el momento adecuado para capturarlos a través de la cámara. El concurso de fotografías 'Escenas de Bizkaia', organizado por EL CORREO, con la colaboración del BBVA y de la Diputación, busca las mejores imágenes para ilustrar el calendario de 2026, que serán seleccionadas por un jurado.

Las personas interesadas en participar podrán apuntarse hasta el 29 de octubre, y el 16 de noviembre se publicarán los ganadores. Las fotografías deben de estar tomadas en Bizkaia y se valorará que pongan en relieve la sostenibilidad, que reflejen la riqueza ambiental y paisajista de nuestros bosques, parques naturales, espacios protegidos, flora, fauna, monumentos o cualquier escena donde se refleje que Bizkaia crece de manera sostenible. Las 12 obras premiadas serán publicadas en el calendario 2026 de EL CORREO.

La inscripción al concurso es gratuita y en él podrá participar cualquier persona física mayor de 18 años, con la excepción de familiares y empleados de la empresa organizadora. Las fotografías se podrán enviar a través del apartado de concursos de la página web de EL CORREO o de manera presencial en la tienda que dispone en la Gran Vía de Bilbao. La mejor estampa será premiada con 1.500 euros y el resto con un importe menor (1.000, 500 y 100 euros, respectivamente).

El año pasado, la imagen ganadora fue 'Anboto'. Manu Sánchez, el autor, pulsó el botón en el momento acertado. «La hice cuando estaba pilotando el avión. Tengo varias cámaras GoPro y las distribuyo por diferentes puntos. Las controlo desde la cabina con el móvil. Cuando veo que puedo sacar una foto bonita que llama la atención, aprovecho. Hice una ráfaga de unas 30 en dos o tres segundos. La estampa es un símbolo de Bizkaia. Se ve Udalaitz detrás y un poco de Durango. En ese momento estamos yendo hacia Anboto», contó el galardonado, que se llevó 1.500 euros.

