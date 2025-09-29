El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Johan de Witt amarrado en Santurtzi.

El Johan de Witt amarrado en Santurtzi. Luis Ángel Gómez

El buque de asalto anfibio de la OTAN Johan de Witt ha amarrado en Santurtzi

El barco hará una escala de cuatro días tras participar en las maniobras Dynamic Messenger en Portugal

Julio Arrieta

Julio Arrieta

Lunes, 29 de septiembre 2025, 09:39

Con una hora de adelanto respecto a lo que estaba previsto, el buque de asalto anfibio Johan de Witt, de la Real Armada neerlandesa y ... buque insignia del Grupo Marítimo Permanente de la OTAN 1, ha entrado en el Puerto de Bilbao a las 9:10 de la mañana de este lunes y ha atracado en el muelle Reina Victoria de Santurtzi para realizar una escala de cuatro días, del 29 de septiembre al 2 de octubre. Según aclararon la semana pasada desde la Comandancia de Marina en Bilbao, no están programadas visitas del público al barco.

