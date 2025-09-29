El buque de asalto anfibio de la OTAN Johan de Witt ha amarrado en Santurtzi

Con una hora de adelanto respecto a lo que estaba previsto, el buque de asalto anfibio Johan de Witt, de la Real Armada neerlandesa y ... buque insignia del Grupo Marítimo Permanente de la OTAN 1, ha entrado en el Puerto de Bilbao a las 9:10 de la mañana de este lunes y ha atracado en el muelle Reina Victoria de Santurtzi para realizar una escala de cuatro días, del 29 de septiembre al 2 de octubre. Según aclararon la semana pasada desde la Comandancia de Marina en Bilbao, no están programadas visitas del público al barco.

El HNLMS Johan de Witt (L801) es un buque de asalto anfibio clase Rotterdam de la Armada Real neerlandesa que actualmente participa en operaciones de la OTAN como plataforma de desembarco y mando.

El barco tiene 177 metros de eslora, con una manga de 30 metros, y un desplazamiento de hasta 16.800 toneladas a máxima carga. Su tripulación está compuesta por aproximadamente 146 miembros, aunque puede embarcar hasta 555 infantes de marina. Cuenta con un dique inundable de 2.675 metros cuadrados para lanchas y vehículos de desembarco y tiene, además, una cubierta de vuelo, completada con un hangar de 600 metros cuadrados, desde la que pueden operar seis helicópteros medios (NH-90, Lynx, Sea King) o cuatro pesados (CH-47 Chinook, EH-101 Merlin). Sus defensas se completan con cañones Goalkeeper de 30 mm y cañones de 20 mm.

El Johan de Witt está diseñado para llevar a cabo operaciones anfibias y desplegarse para operaciones de ayuda humanitaria, para las que puede embarcar un equipo médico de refuerzo. Pero además, el buque tiene capacidad para llevar a bordo a un estado mayor. Así, es un barco muy similar a los dos LPD (Landing Platform Dock) de la Armada española, el Castilla y el Galicia.

Ampliar Luis Ángel Gómez

Maniobras en Portugal

El Grupo Marítimo Permanente de la OTAN 1 (SNMG1) que encabeza el Johan de Witt es una de las cuatro fuerzas de reacción naval permanentes de la OTAN y está formado por dos buques de los Países Bajos y Alemania, al que se pueden agregar otros barcos. Está desplegado en el Báltico. Visita Bilbao tras participar en las maniobras que se han llevado a cabo en Portugal (Troia y Sesimbra), entre el 15 de septiembre y esta pasado viernes 26.