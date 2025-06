Bizkaia se prepara para la temporada de riesgo de incendios forestales

Eva Molano Viernes, 20 de junio 2025, 15:42 Comenta Compartir

Los montes de Bizkaia siguen verdes, pero ahora comienza la temporada de riesgo medio de incendios forestales. La de riesgo alto, cuando hay mayor peligro, arranca a mediados de septiembre, cuando la vegetación está seca y sopla con más frecuencia el viento sur. El incendio de Balmaseda, en el que «el infierno» se desató en unas pocas horas, fue por esas fechas, el 23 de octubre de 2022. Dos o tres meses de sequía prolongada coincidieron con una alerta naranja y el contacto de una torre de alta tensión con el arbolado.

El suceso sirvió para poner en alerta a la Diputación y para demostrar que Bizkaia, que el año pasado tuvo el menor número de incendios forestales de las tres últimas décadas, no es ajena al riesgo de padecer una gran catástrofe de este tipo. «Le vimos las orejas al lobo, que no estábamos exentos de sufrir un gran incendio», comenta Carlos Uriagereka, jefe del Servicio de Montes de la Diputación. Ahí se decidió la incorporación de un helicóptero, que llegó a finales del pasado año y es compartido por las tres diputaciones - duerme en invierno en Iurreta y en verano en Nanclares de la Oca- y de una segunda bulldozer que abre pistas que sirven de «cortafuegos» de forma preventiva y también actuará en los incendios, abriendo caminos o «líneas de defensa» que hagan que el fuego no se propague o que permiten el acceso de los camiones durante los incendios. Herramientas que dotan de «músculo» al dispositivo.

Además, la emergencia climática obliga a redoblar esfuerzos para proteger los montes del territorio. El riesgo de incendios forestales crece al mismo ritmo que la subida de temperaturas. «Vemos que la temperatura sube año a año, lo que entraña un mayor peligro. Si se juntan las altas temperaturas con una sequía prolongada y vientos fuertes entonces tenemos un peligro muy alto. Por suerte no pasa todos los años pero sí cada tres o cuatro, entonces tenemos que estar preparados», ha destacado Uriagereka.

Refuerzo de la práctica

De hecho, todos los viernes se ensaya contra los incendios forestales. Ahora el helicóptero también se suma a los entrenamientos en diferentes municipios de Bizkaia para mejorar la prevención, coordinación y capacidad de respuesta de los equipos que integran el Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Bizkaia, INFOBI, formado en total por 600 personas:directores técnicos y guardas forestales del servicio de Montes de la Diputación, personal de Basalan y unos 400 bomberos de la Diputación, y para que tengan experiencia práctica en distintos puntos del territorio. Esta mañana, el Servicio de Montes organizó un simulacro en un paraje de Peñas Negras, en Galdames, donde ya se registró un incendio en 2022 en el que ardieron unas 12 hectáreas. «Tenemos que hacer prácticas, no podemos improvisar. Ello permite afrontar los incendios con una mayor preparación y seguridad para el personal». Se trató de un día propicio para el simulacro, con alerta por altas temperaturas, lo que da idea de las condiciones extremas en las que se trabaja en la extinción.

Tras prenderse fuego en paja en el paraje, el helicóptero con un helibalde con capacidad para más de 700 litros de agua y que recientemente actuó en el incendio de Erandio realizó varios viajes al cercano pantano de Oiola y después vació el agua sobre el fuego, mientras la bulldozer nueva abría pistas que impedían que se propagase. Desde tierra, dos retenes contribuían también a la extinción. En cerca de una hora, el fuego ya estaba extinguido. Al dispositivo también se han sumado autobombas forestales. Y una suerte de robot teledirigido que elimina «el combustible», la vegetación, haciendo de el incendio pierda fuerza.

En 2023, el INFOBI se actualizó para crear un servicio de análisis técnico del comportamiento del fuego, un equipo especializado en la investigación, incorporar nuevos medios materiales y reforzar la formación práctica. «La prevención es la mejor actuación. Y hay que recordar que la Diputación invierte 5 millones de euros en ayudas a los propietarios forestales para que mantengan en buen estado los montes, ya que la mayoría son privados», destacó la diputada de Medio Natural y Agricultura, Arantza Atutxa. La limpieza de los mismos es clave para que no se desaten. De ahí la importancia de la nueva bulldozzer, que trabajará el resto del año en la apertura de pistas y conservación de caminos, lo que permitirá afrontar con más seguridad cualquier contigencia.