Bizkaia gana población y se acerca a sus máximos de hace cuatro décadas

En los años 80 del siglo pasado, cuando la industria tiraba del territorio y las familias crecían, Bizkaia llegó a rozar los 1,2 millones ... de habitantes. En concreto, a comienzos de aquella década se contabilizaban 1,19 millones. Y justo antes de entrar en los 90 éramos 1,17. Nunca se volvería a llegar a esa cifra. Hasta ahora. Según los últimos datos hechos públicos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) el 1 de julio de este año los residentes en Bizkaia han subido a 1.169.072, el número más alto desde enero de 1989. Se llega a esta cota después de haber aumentado en más de 6.000 personas en un solo año.

Eso ocurre, como viene siendo habitual desde hace tiempo, por la llegada de gente de otros países, que es la que está compensando el desplome de la población local, con un saldo vegetativo negativo al haber el doble de fallecimientos que de nacimientos. Eso sigue siendo así. Porque en el último año Bizkaia ha perdido casi 5.000 personas nacidas en España (hasta 1.002.774) mientras ha ganado casi 12.000 nacidos en el extranjero (que ya suman 166.298).

España bate su récord

Es algo que está ocurriendo en todo el país. La población residente en España aumentó en 119.811 personas en el segundo trimestre de este año y se situó en 49.315.949 habitantes. «Es el valor máximo de la serie histórica», dicen en el INE. El crecimiento poblacional se debió al incremento de personas nacidas en el extranjero, «ya que el número de nacidas en España disminuyó». Hay que distinguir nacidos en el extranjero de extranjeros. Los primeros suman 9.686.214 e incluyen a aquellas personas nacionalizadas (la mayoría, de origen latinoamericano). Residentes sin nacionalidad española hay 7.050.174.

En Euskadi, por su parte, el esquema es el mismo. La población residente en la comunidad autónoma también creció en el segundo trimestre del año, según la estadística del INE. En concreto, subió en 2.355 personas hasta alcanzar 2.244.582 habitantes. Eso sí, la gente nacida aquí bajó hasta 1.917.306, lo que supone 2.107 personas menos que el trimestre anterior; por su parte, las nacidas en el extranjero subieron hasta 327.276, 4.462 más.