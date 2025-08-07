El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Ignacio Pérez

Bizkaia gana población y se acerca a sus máximos de hace cuatro décadas

Ya suma 1.169.000 habitantes, 6.000 más que hace un año, gracias a la creciente llegada de extranjeros

Jueves, 7 de agosto 2025, 13:30

En los años 80 del siglo pasado, cuando la industria tiraba del territorio y las familias crecían, Bizkaia llegó a rozar los 1,2 millones ... de habitantes. En concreto, a comienzos de aquella década se contabilizaban 1,19 millones. Y justo antes de entrar en los 90 éramos 1,17. Nunca se volvería a llegar a esa cifra. Hasta ahora. Según los últimos datos hechos públicos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) el 1 de julio de este año los residentes en Bizkaia han subido a 1.169.072, el número más alto desde enero de 1989. Se llega a esta cota después de haber aumentado en más de 6.000 personas en un solo año.

