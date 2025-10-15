Bildu pide más pisos para alquiler en las nuevas VPO de Bilbao

El grupo municipal de EH Bildu en el Ayuntamiento de Bilbao llevará al pleno de este mes dos propuestas encaminadas a incrementar la oferta de ... alquiler en la localidad. Por un lado, exigen que en las nuevas promociones, la mitad de las viviendas protegidas sean en alquiler, y, por otro, que se eleve al máximo permitido por la norma foral el recargo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a los hogares vacíos, para fomentar que se movilicen.

La portavoz de EH Bildu en el Consistorio, María del Río, y el concejal del grupo Karlos Renedo han señalado este martes que también solicitarán que mientras Bilbao sea zona de mercado tensionada, el suelo que el Ayuntamiento adquiera de forma gratuita por cesión se destine a la construcción de viviendas sociales o dotacionales.

Del Río ha apuntado que el precio medio de venta de la nueva vivienda se sitúa en Bilbao «en la friolera de 489.400 euros, casi medio millón de euros, mientras que el de las casas de segunda mano rozaba los 250.000 euros». Asimismo, ha indicado que, según datos de los portales inmobiliarios, en septiembre de este año la oferta media de alquiler libre ascendía a 1.657 euros mensuales. Datos, en su opinión, que ponen de manifiesto «la urgente necesidad de adoptar medidas desde las instituciones».

Por su parte, Karlos Renedo ha recordado que el Pacto Social por la Vivienda 2022-2036 del País Vasco establece que la oferta pública de alquiler debe ser del 5% en 2036. «Actualmente en Bilbao es la mitad, un 2,5%, lo que nos exige doblar este porcentaje la próxima década», ha subrayado.

En cuanto al recargo del IBI, el edil de EH Bildu cifra en «3 millones» más la recaudación que se podría obtener con el impuesto. Y ha solicitado que este incremento sea «finalista», es decir, que «tenga como finalidad su inversión en políticas de vivienda municipales, lo que, a efectos prácticos, supondría doblar el presupuesto actual de Vivienda».