Bilbao intensifica la vigilancia a taxis y VTC con el sector en guerra

Control al transporte de pasajeros con conductor en Bilbao. La Policía Municipal realizará desde hoy y hasta el domingo una campaña específica de vigilancia a ... las licencias VTC, que se extenderá a los taxis. Los agentes comprobarán que los Uber o Cabify circulan bajo encargo previo- no pueden ser parados en la calle por los clientes-. Con los taxistas supervisarán que no actúan de forma ilegal y que cuentan con una concesión de la capital vizcaína o traen pasajeros, dado que no pueden realizar rutas internas y solo pueden llevar clientes al municipio de origen.

Es la segunda ocasión en lo que va de año que la guardia urbana realiza controles a los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) y a taxis. La primera fue en junio y entonces fueron sancionados nueve vehículos de Uber y dos taxistas. Ahora el volumen de coches es mayor porque desde julio funciona en Bilbao la plataforma Cabify. Las vigilancias serán tanto de noche como de día y no serán en un punto concreto «ya que los taxis y los vehículos VTC circulan libremente por toda la ciudad».

El sector está en ebullición. La semana pasada la Diputación anunció la creación de tres Zonas de Régimen Especial (ZRE) en el aeropuerto, la terminal de cruceros de Getxo y en el BEC para mejorar el servicio y ante la quejas de usuarios. Fue unos días despúes de una gran protesta con 200 coches movilizados en Bilbao.