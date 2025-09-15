El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un coche de Cabify en Plaza Moyua E.C.

Bilbao intensifica la vigilancia a taxis y VTC con el sector en guerra

La Policía Municipal vigilará que los Uber o Cabify circulan solo bajo encargo y que los servicios tradicionales no actúan de forma ilegal

Leire Pérez

Leire Pérez

Lunes, 15 de septiembre 2025, 01:25

Control al transporte de pasajeros con conductor en Bilbao. La Policía Municipal realizará desde hoy y hasta el domingo una campaña específica de vigilancia a ... las licencias VTC, que se extenderá a los taxis. Los agentes comprobarán que los Uber o Cabify circulan bajo encargo previo- no pueden ser parados en la calle por los clientes-. Con los taxistas supervisarán que no actúan de forma ilegal y que cuentan con una concesión de la capital vizcaína o traen pasajeros, dado que no pueden realizar rutas internas y solo pueden llevar clientes al municipio de origen.

