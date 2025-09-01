Bilbao ficha a una exportavoz jeltzale en las Juntas como nueva secretaria municipal

El pasado mes de julio, al finalizar el pleno con el que se ponía fin al curso político, la corporación municipal de Bilbao despidió a ... Imanol Bilbao. El secretario municipal se jubilaba tras ocupar el cargo durante los últimos tres años. Inmediatamente se puso en marcha el proceso para elegir sustituto, y la elegida ha sido Aizbea Atela. El nombramiento fue ratificado el pasado viernes con su publicación en el Boletín Oficial de Bizkaia.

A diferencia de sus predecesores, Atela cuenta con una trayectoria política relevante. Fue apoderada del PNV en las Juntas Generales durante casi una década, de 2003 a 2011. Los últimos años llegó a ostentar la portavocía del grupo nacionalista en el Parlamento vizcaíno. Que no repitiera en las listas de cara a las siguientes elecciones forales fue una sorpresa. Su formación atribuyó su salida de la política activa a «cuestiones personales».

Atela es doctora en Derecho por la Universidad de Deusto y funcionaria de carrera. En 2022 el Gobierno vasco le otorgó el premio Jesús María Leizaola por su tesis, en la que «profundiza en la autonomía vasca». Durante los años posteriores a su paso por las Juntas Generales fue secretaria municipal del Ayuntamiento de Amorebieta, cargo al que añadió la gestión del de Iurreta. Posteriormente pasó al Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB), donde ejerció el mismo puesto.

Un secretario municipal es, en pocas palabras, el máximo responsable de los servicios generales y del personal del Ayuntamiento. Las bases del concurso público convocado por el Ayuntamiento de Bilbao este mismo verano reclamaban a los aspirantes ser funcionarios con habilitación nacional, dedicación exclusiva y acreditar un PL4 de euskera, el perfil más alto. A partir de este punto queda todo en manos de los responsables del Consistorio. Con la lista de candidatos sobre la mesa el elegido puede ser elegido libremente. El cargo es de libre designación.