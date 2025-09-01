El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Aizbea Atela, en una imagen de cuando era portavoz del PNV. EC

Bilbao ficha a una exportavoz jeltzale en las Juntas como nueva secretaria municipal

Elige para el puesto a Aizbea Atela, que tras ser juntera pasó por los consistorios de Amorebieta y Iurreta y el CTB

Octavio Igea

Octavio Igea

Lunes, 1 de septiembre 2025, 00:24

El pasado mes de julio, al finalizar el pleno con el que se ponía fin al curso político, la corporación municipal de Bilbao despidió a ... Imanol Bilbao. El secretario municipal se jubilaba tras ocupar el cargo durante los últimos tres años. Inmediatamente se puso en marcha el proceso para elegir sustituto, y la elegida ha sido Aizbea Atela. El nombramiento fue ratificado el pasado viernes con su publicación en el Boletín Oficial de Bizkaia.

