El PP de Bilbao denuncia que la delincuencia ha aumentado un 5% tras el Pacto por la Seguridad Eguiluz pide a Aburto que pase «de las palabras a los hechos» LUIS LÓPEZ Miércoles, 5 septiembre 2018, 14:03

El PP de Bilbao cree que el Pacto por la Seguridad no está funcionando bien. Aquel acuerdo se firmó el 5 de marzo en un acto con vocación de momento histórico porque todos los grupos políticos locales lo apoyaron. Esencialmente, porque el momento lo requería, ya que entre finales de 2017 y comienzos de 2018 se acumularon hechos gravísimos que sembraron de miedos la ciudad.

Hoy, seis meses después, el portavoz del PP, Luis Eguiluz, ha criticado al equipo de gobierno liderado por el alcalde Juan Mari Aburto porque, a su juicio, aquel pacto no está funcionando. «La seguridad no se puede tratar con frases grandilocuentes, hay que pasar de las palabras a los hechos», lanzó. A su juicio, resulta preocupante que no sólo no se haya contenido el aumento de hechos delictivos, sino que durante el primer semestre del año han aumentado de manera notable. En este sentido, esgrimió los datos de la Secretaría de Estado de Seguridad (donde se incluyen datos de Ertzaintza y Policía Local): entre enero y junio de este ejercicio se produjeron en Bilbao 10.041 infracciones penales, frente a las 9.514 registradas en el mismo periodo de 2017. Es decir, un 5,5% más. Los hurtos crecieron un 10,7% (hasta 5.135), los robos con fuerza en domicilios casi un 50%, los robos con violencia un 1,5%...

«No son unas buenas cifras, y nadie se puede sentir satisfecho con ellas», criticó Eguiluz, que compareció en compañía de los concejales populares Beatriz Marcos y Oscar Fernández Monroy. Además, recordó que en el Pacto por la Seguridad se incluye el compromiso de dotar a los cuerpos policiales de los medios necesarios, como pata fundamental para actuar contra la delincuencia. Pues bien, a su juicio esto no se está cumpliendo. En este sentido se refirió a «los coches en los que no caben los agentes», se preguntó «qué ha sido de los chalecos antipinchazos», recordó los cascos XXL «que más bien están pensados para el protagonista de la película Handia», y criticó «dónde están las motos nuevas o los perros de la unidad canina».

Todo eso ocurre en el mismo momento en el que no sólo aumentan los delitos sino que «la sensación de inseguridad de la ciudadanía también ha aumentado».