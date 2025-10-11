Bilbao adjudica por 3,1 millones la obra de la Casa de las Mujeres en Atxuri El plan es estrenar en 2027 el edificio, cuyos contenidos están pendientes de definir por una comisión creada al efecto

Sábado, 11 de octubre 2025

La Casa de las Mujeres de Bilbao está un poco más cerca de ser una realidad. La mesa de contratación del Ayuntamiento de Bilbao ha propuesto adjudicar la obra de remodelación del edificio donde se ubicará este equipamiento a Construcciones Olabarri S.L. por 3,14 millones de euros (IVA excluido). El inmueble está en el número 45 de Atxuri, es de titularidad municipal y albergó en el pasado las escuelas de Ollerías. El plan del Área de Igualdad y Fiestas es poder estrenarlo en el año 2027.

La obra supondrá un cambio radical del actual inmueble ya que se instalarán tres ascensores para mejorar la accesibilidad, se recuperarán tramos de escaleras originales y se remodelarán las cuatro alturas (planta -1, bajo, entreplanta y primero). Habrá talleres, espacios de coworking, espacios para niños y personas mayores, zonas para el asesoramiento a mujeres, oficinas, salas de reuniones y un espacio multiusos para exposiciones, charlas y talleres audiovisuales.

De manera paralela a la ejecución de las obras se definirá el funcionamiento del nuevo equipamiento. Según recordaron ayer fuentes del Área de Igualdad y Fiestas, en el Consejo de las Mujeres de Bilbao se ha creado una comisión específica para definir el contenido de la Casa.

Pero, ¿qué es una Casa de las Mujeres y para qué sirve? Desde el Ayuntamiento avanzaron en su día que se pone en marcha este equipamiento con tres objetivos principales: «Ser proyecto estratégico y referente en la villa para avanzar en la igualdad real, erradicar la violencia machista y promover el empoderamiento individual y colectivo de las mujeres». Nace con ambición y para acercarse a esos objetivos va a hacer falta una hoja de ruta en la que se establezcan iniciativas un poco más concretas. Por ese motivo se ha creado la comisión en la que se definirán los objetivos, servicios, iniciativas y forma de funcionamiento de la nueva infraestructura.

Este tipo de espacio es una de las reclamaciones históricas del movimiento feminista en Bilbao, toda vez que ya existen instalaciones similares en muchos otros municipios vascos.

Una vez que se formalice la adjudicación (ha de pasar aún por el consejo de gobierno municipal) las obras se prolongarán durante catorce meses. En ellas se conjugará la conservación de la apariencia del edificio, que está protegido por su valor histórico y patrimonial (fue diseñado por el arquitecto Pedro Ispizua y construido entre 1922 y 1931), con la mejora de la accesibilidad y de su eficiencia energética.

Hora de decidir

La Casa de las Mujeres es una de las obras marcadas como prioritarias en el plan de mandato del equipo de gobierno liderado por Juan Mari Aburto y el compromiso era que fuese una realidad en este mandato, que terminará precisamente en 2027. En realidad, se trata de un afán que ha sido una presencia constante en la vida municipal tanto por las constantes reivindicaciones del movimiento feminista como por las de los partidos de la oposición.

Ya en 2020 se realizó un estudio sobre la realidad de las casas de las mujeres en Euskadi con el fin de poner en marcha un «espacio de empoderamiento ajustado a la realidad del municipio bilbaíno». Luego, en 2022, se desarrolló un proceso participativo cuyo objetivo fue conocer la opinión de las bilbaínas sobre espacios y actuaciones que favorecen la participación de mujeres. Y es ahora cuando llega el momento crucial de definir de qué manera trabajar para que su existencia sea una herramienta útil en favor de la igualdad y la erradicación del machismo.