Bilbaínos en contra de la subida de precios de los hoteles: «Me parece vergonzoso. A mí no me gustaría que me hicieran lo mismo a la inversa» Entre la disparidad de opiniones sobre la subida de precios de los hoteles, la mayoría tiene claro que el precio es abusivo

María Godoy Jueves, 15 de mayo 2025, 01:18 Comenta Compartir

80.000 aficionados ingleses se darán cita en Bilbao el próximo miércoles 21 de mayo de cara a la final de la Europa League y ... en algún sitio tendrán que dormir. Los hoteles han aprovechado la demanda para encarecer los precios hasta unas tarifas que incluso a los bilbaínos les parecen abusivas: «Me parece vergonzoso. A mí no me gustaría que me hicieran lo mismo a la inversa». Otra joven comenta que «nosotros cuando hemos ido a Manchester nos hemos quejado del precio de los vuelos y ahora ellos se están luciendo. Si fuese al revés, no nos habría gustado nada».

Como todo en la vida, hay disparidad de opiniones. Hay quienes opinan que puede ser beneficioso para la ciudad que se realicen eventos y suba el turismo. «Al final, si hay mucha demanda, es normal que suban los precios», comenta un ciudadano, mientras prosigue diciendo: «Si hay pocas habitaciones, es lógico que suba; todo el mundo quiere y el mejor postor se la lleva; lo veo comprensible», sentencia. Personas que están acostumbradas al turismo creen que es lógico que la ciudad aproveche el turismo y suban los precios. Dos personas mallorquinas alegan que «en todas partes es igual, si hay un evento se suelen encarecer los precios». La imagen que proyecta la villa puede verse afectada de cara al exterior con estos precios tan abultados: «Todo el mundo sabe que en los momentos que va a haber boom, los precios suben, pero esta vez se han pasado y creo que no es beneficioso a la larga». Hay quienes creen que este tipo de eventos y de turismo se le está yendo de las manos a la ciudad y optan por que no haya ningún tipo de actividad: «No nos gusta la identidad que está perdiendo Bilbao, me parece horroroso la cantidad de turismo que hay; queremos que esto pare». Otro vecino de la ciudad también cree que debe parar y pide: «Cuantos menos eventos se hagan de este tipo aquí en Bilbao, mejor; vamos a estar más tranquilos y no nos van a encarecer la vida; no nos interesan estos temas».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión