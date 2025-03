«Aporta una visión crítica del mundo»

Comenta Compartir

El feminismo es el respeto al principio de igualdad entre mujeres y hombres. Es una definición muy simple pero da la clave para entender su ... relevancia tras más de dos siglos de luchas. Hoy no es posible entender un futuro que no se desarrolle en términos de igualdad. El feminismo como forma de conocimiento, como herramienta de reflexión y acción, nos ayuda a cuestionarnos de forma crítica el mundo en el que vivimos y también a entender cómo han funcionado y funcionan sus estructuras de poder. El feminismo es justicia social. No es viable sostener un sistema que privilegie a unos por encima de otras.

En arte contemporáneo, las teorías feministas llevan décadas proyectando lecturas y perspectivas que inciden invisibilizar las producciones de las artistas, la construcción del canon y la dimensión política de todo aquello que se ha colocado en el orden de lo sensible. De ese modo, las nuevas formas de historiografía están recuperando la producción, teórica y práctica, de autoras que no habían sido objeto de estudio y que hoy están presentes en los museos y en sus colecciones. Es el caso de artistas como Mari Paz Jiménez, María Franciska Dapena o Inés Medina. Por supuesto, la responsabilidad de reparar estas cuestiones es compartida, ofreciendo igualmente herramientas para el debate y la reflexión, y aplicando la perspectiva feminista en nuestros ámbitos de actuación.

