Un bar de Bilbao, multado por tener más mesas de las permitidas en la terraza: «No puedo hacer de policía»

La hostelería bilbaína ha ido con todo para aprovechar el aluvión de hinchas ingleses deseosos de matar el tiempo hasta que comience la final entre ... el Tottenham y el Manchester United en San Mamés en un mar de cervezas. Eso sí, también la Policía Municipal está tratando las horas previas al trascendental partido de que los dueños de cafés y restaurantes respeten las normas. Es lo que ha podido comprobar el bar Wonka, ubicado en el parque de Amezola, que ha sido multado por tener más mesas de las permitidas en su terraza llena de hinchas británicos.

Un inspector de Espacio Público del Ayuntamiento de Bilbao se ha personado este miércoles a las 13.15 horas en el local, acompañado de varios agentes de la Policía Municipal, para entregar la sanción al propietario del establecimiento, Ivon Donev, que se ha negado a firmarla. «Ya vino este mismo funcionario ayer por la noche dos veces y también con la Policía. Me parece un robo. Pago 8.000 euros al año por tener la terraza y quiero aprovecharla el día que más gente hay«, justifica en declaraciones a EL CORREO.

Ampliar Agentes municipales durante su inspección a los hosteleros. V.M.

Sobre el hecho de haber más mesas de las permitidas, Donev explica que sólo le dejan tener 20, pero, al mismo tiempo, argumenta que «no puedo levantar a los ingleses». «También me piden que quite las 19 mesas que tengo apiladas fuera y las barras portátiles que he instalado dentro del local», se queja este hostelero.

Ivon teme perder dinero después de haber invertido 20.000 euros en provisiones para la final de la Europa League. «Tenemos previsto hacer unos 2.000 bocadillos de jamón, bacon y queso, tortilla, rabas...», enumera.

Además, el dueño del Wonka ha contratado a tres personas extra para reforzar las dos jornadas previas al partido. «Estamos 20 trabajadores en total. En personal voy a invertir 8.500 euros porque les voy a pagar por horas», cuenta. Por último, se ha gastado más de 3.000 euros en contratar a una empresa de eventos que le ha instalado tres televisiones para emitir el partido. «Hoy hay que trabajar a tope y sacar todo lo posible para cuando vienen días malos», se reafirma.

Por su parte, los hermanos Javier y Miguel Martín han abierto este miércoles por primera vez las puertas de su bar, The Corner, también en el parque Amezola. Solo tenían seis mesas en la terraza, pero han tenido que retirarla por orden del Ayuntamiento. «Ayer vieron que la licencia está en trámites y nos dijeron que si venían hoy tendríamos que quitar la terraza, pero hoy el inspector nos ha dicho que nos van a multar. Menos mal que sé inglés y he podido ir levantando a los aficionados, pero menuda faena», lamentaba Miguel.