«La bandera de España se quemaba en los campamentos de Bernedo»

Las jornadas en el 'udaleku' de Bernedo implicaban un desconcierto constante para muchos de sus participantes adolescentes. Uno de los testimonios recogidos por la Ertzaintza, ... y ya en manos del Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria, revela un «juego de ganar la bandera».

Había cinco equipos en cada tanda. Todos ellos enarbolaban una ikurriña de inicio. Los grupos, siempre según la versión ofrecida por los jóvenes del campamento, «debían pelear por conseguir la bandera española», colocada en algún lugar estratégico. Cuando alguien la cogía y lograba intercambiarla por la suya, acababa el torneo.

Entonces, la enseña nacional «se quemaba» a modo de celebración. «Lo que puede ser constitutivo de un delito de odio por la utilización de esos chicos», estiman abogados penalistas sondeados. Como ha desvelado EL CORREO esta semana, los jóvenes también se quejaron de que dos monitores «fumaban marihuana» habitualmente, por lo que «no se encontraban en buenas condiciones».