«La bandera de España se quemaba en los campamentos de Bernedo»
Abogados penalistas estiman que la «utilización de esos chicos» podría constituir un delito de odio
Domingo, 28 de septiembre 2025, 00:49
Las jornadas en el 'udaleku' de Bernedo implicaban un desconcierto constante para muchos de sus participantes adolescentes. Uno de los testimonios recogidos por la Ertzaintza, ... y ya en manos del Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria, revela un «juego de ganar la bandera».
Había cinco equipos en cada tanda. Todos ellos enarbolaban una ikurriña de inicio. Los grupos, siempre según la versión ofrecida por los jóvenes del campamento, «debían pelear por conseguir la bandera española», colocada en algún lugar estratégico. Cuando alguien la cogía y lograba intercambiarla por la suya, acababa el torneo.
Entonces, la enseña nacional «se quemaba» a modo de celebración. «Lo que puede ser constitutivo de un delito de odio por la utilización de esos chicos», estiman abogados penalistas sondeados. Como ha desvelado EL CORREO esta semana, los jóvenes también se quejaron de que dos monitores «fumaban marihuana» habitualmente, por lo que «no se encontraban en buenas condiciones».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.