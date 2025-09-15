El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Voluntarios clasifican alimentos en la sede del Banco de Bizkaia en Basauri Yvonne Iturgaiz

El Banco de Alimentos paga de IVA el equivalente a 56.000 kilos de comida

La asociación nacional Andas reclama al Gobierno que cumpla la ley y elimine este impuesto de este tipo de donaciones

Alba Cárcamo

Alba Cárcamo

Lunes, 15 de septiembre 2025, 01:13

año pasado, el Banco de Alimentos de Bizkaia compró 1,6 millones de kilos de comida de los casi tres que repartió para hacer frente ... a la demanda de ayuda. Pero no todo el presupuesto se gastó en productos para familias con necesidad. 100.000 euros se fueron en el IVA, una cuantía con la que podrían haber adquirido, según los cálculos de la organización, 56.000 kilos de alimentos en un año en que se redujeron las entregas de algunos productos por los elevados precios. Esa situación afecta a todos los bancos a nivel estatal, pese a que la Ley de Prevención de pérdidas y desperdicio alimentario aprobada en marzo en el Congreso -en vigor desde abril- establece en una de sus disposiciones que se eximirá de pagar el Impuesto sobre el Valor Añadido en este tipo de donaciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Extracto de las conversaciones del escándalo de la Academia de Arkaute
  2. 2

    Investigan irregularidades en la selección de los futuros ertzainas en Arkaute
  3. 3 Sebastián Yatra se ofrece al Athletic: «Tengo apellidos vascos y mira qué goles meto»
  4. 4

    Así es el sórdido álbum de cumpleaños de Epstein que ha provocado el escándalo en Estados Unidos
  5. 5

    Denuncian a un mando de la Policía de Bilbao por faltar al respeto a ertzainas
  6. 6 El chef del restaurante de Bilbao que es uno de los pocos en el mundo que genera tanta fascinación
  7. 7 Sin poder recoger el maillot de mejor joven y escondidos en su hotel: el final de la Vuelta para el Israel Premier Tech
  8. 8

    Lanzan un bolardo contra el balcón de una edil del PNV de Ugao que lleva años denunciando acoso
  9. 9

    Bildu y GKS intensifican su pulso para capitalizar el discurso contra Israel
  10. 10

    Santiago López se perfila como futuro presidente del PP vizcaíno tras apartar Génova a Raquel González

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Banco de Alimentos paga de IVA el equivalente a 56.000 kilos de comida

El Banco de Alimentos paga de IVA el equivalente a 56.000 kilos de comida