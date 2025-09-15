El Banco de Alimentos paga de IVA el equivalente a 56.000 kilos de comida

año pasado, el Banco de Alimentos de Bizkaia compró 1,6 millones de kilos de comida de los casi tres que repartió para hacer frente ... a la demanda de ayuda. Pero no todo el presupuesto se gastó en productos para familias con necesidad. 100.000 euros se fueron en el IVA, una cuantía con la que podrían haber adquirido, según los cálculos de la organización, 56.000 kilos de alimentos en un año en que se redujeron las entregas de algunos productos por los elevados precios. Esa situación afecta a todos los bancos a nivel estatal, pese a que la Ley de Prevención de pérdidas y desperdicio alimentario aprobada en marzo en el Congreso -en vigor desde abril- establece en una de sus disposiciones que se eximirá de pagar el Impuesto sobre el Valor Añadido en este tipo de donaciones.

El problema, expone Santiago López Ortega, presidente de la Asociación Nacional de Alimentos Solidarios, es que el documento recoge que «el Gobierno establecerá» el mecanismo para la aplicación del tipo del 0% a la entrega de donativos para la adquisición de alimentos o artículos de primera necesidad destinados a entidades sin fines lucrativos «en el menor tiempo posible». Ese plazo, apunta, «es una ambigüedad que pueden ser tres días, tres semanas o tres años». Lamenta, además, que puede dilatarse de forma indefinida a tenor «del proceso que llevamos, que no nos lo han puesto fácil».

Y es que introducir esa disposición «nos ha costado cuatro o cinco años de gestiones en el Congreso», donde llevaron más de 130.000 firmas a finales de 2018 para reclamar la eliminación del IVA. «El embrión» de este movimiento, en todo caso, surgió «en 2014», cuando López y su mujer, voluntarios en un banco de alimentos, apreciaron que el montante que se destina al impuesto permitiría adquirir miles de kilos de productos. De hecho, desde la asociación cifran en «3,5 millones de euros» lo que abonan a nivel estatal las organizaciones de reparto en esta tasa.

Desde marzo, cuando se aprobó la ley, han escrito «varias veces al presidente, a la ministra de Hacienda y al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación», porque quieren que ese mecanismo «se ponga en marcha, a más tardar, en la Gran Recogida de noviembre», que es la cita en la que los bancos consiguen una gran parte de sus recursos para cubrir los primeros meses del año siguiente. De no ser así, reclaman que «se establezca un plan de choque dotado de recursos para poder resarcir» a las entidades sociales.

El presidente del Banco de Alimentos de Bizkaia, Luis Crovetto, espera que el cambio normativo entre en vigor cuanto antes. En ese sentido, hace números y puntualiza que, en su caso, les permitiría adquirir 56.000 kilos de alimentos más. La cantidad puede no parecer muy elevada, si se tiene en cuenta que compran 1,6 millones. Sin embargo, el responsable de la entidad la pone en su contexto con un ejemplo. «De leche repartimos 20.000 litros al mes», señala. Con el dinero del IVA, cubrirían casi un trimestre de este producto lácteo.