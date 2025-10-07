El Ayuntamiento de Bilbao vuelve a ofrecer el servicio para identificar setas

María de Maintenant Martes, 7 de octubre 2025, 01:17 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Bilbao vuelve a poner en marcha el servicio de identificación de setas con la idea de atender las consultas de todas las personas aficionadas a la micología. Uno de sus objetivos consiste en poder determinar la seguridad para el consumo de los ejemplares recogidos y así evitar posibles intoxicaciones, además de resolver todas las dudas de las personas aficionadas a esta práctica. Se trata de un servicio gratuito que el Área de Salud y Consumo del Consistorio bilbaíno ofrece cada otoño para minimizar los posibles riesgos para la salud ante ejemplares que puedan no ser aptos para el consumo.

La iniciativa fue presentada ayer por el concejal de Salud y Consumo, Álvaro Pérez, y el jefe de Sección de Inspección Alimentaria y Zoonosis del Ayuntamiento de Bilbao, Álvaro Chirapozu. Las personas que tengan dudas o quieran consultar cualquier tipo de información deberán acudir a las dependencias del Área de Salud y Consumo (Calle Cristo número 1, 5ª planta). El horario de atención será de 9.30 a 13.30 horas todos los lunes de octubre, noviembre y hasta el 1 de diciembre incluido.

Recomendaciones

Fuera de estos días también es posible solicitar cita previa a través de una consulta telefónica (944 20 49 24 ò 944 20 49 63). Se recomienda que sea la persona recolectora quien preferiblemente se acerque al servicio, de forma que pueda aportar datos sobre el hábitat y el entorno. Desde el Área de Salud y Consumo también aconsejan trasladar varios ejemplares de cada especie (desenterrarlos con el pie completo y sin cortar) y sin mezclar. De igual manera, invitan a realizar la consulta lo antes posible desde la recolección de las setas (como máximo dos días después). A la hora de guardarlos, recomiendan extender los ejemplares lo máximo posible, ubicarlos en la parte baja del frigorífico cubiertos con un trapo y no meterlos en bolsas de plástico. Tampoco se deben lavar ni congelar antes de su identificación porque que pierden gran parte de su color y su aroma natural.

Temas

salud

Consumo

Bilbao