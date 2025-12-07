La asociación de escultores Eskuahaldunak expone 200 piezas en la Azoka de Durango

Javier García Legorburu Durango Domingo, 7 de diciembre 2025, 15:45 Comenta Compartir

La mejor feria de escultura vasca estará presente en Durango hasta mañana, con motivo de la Azoka. La asociación Eskuahaldunak, compuesta por más de 120 escultores de todo el País Vasco, Navarra e Iparralde exponen 200 obras diferentes. En la tercera edición de la iniciativa, cuentan con un stand propio en Landako Etorbidea, 6.

Este año, como novedad, han decidido ampliar la superficie y cuentan con hasta seis zonas diferentes, en los que los visitantes pueden ver todo tipo de esculturas, pinturas y grabados en las calles de Oiz, Arkotxa Ermodo, Madalenoste y Madalena Plaza con más de 1.200 metros cuadrados de superficie expositiva

«Eskuahaldunak nació hace tres años en la plaza Madalenoste de Durango; queríamos dar la palabra a todo el sector. Somos muy individualistas, estamos en el taller trabajando solos y tenemos a veces, desconfianza, entre nosotros. Teníamos que unirnos. Llevamos más de 50 exposiciones por el País Vasco y acercamos a los pueblos el acceso a la cultura y arte», explica el presidente del colectivo, Guillermo Olmo.

«Queríamos abarcar todas las parcelas de la cultura vasca, la escultura ha tenido mucha importancia. Es la mejor forma de expresarnos en el mundo, estando junto a la Azoka de Durango. Es una manera de disfrutar de otro tipo de arte y una posibilidad de que la gente se acerque y se consolide este espacio», añadió Guillermo Olmo que resalta que a la escultura se añaden la pintura, el grabado o la fotografía, una producción diversa, de calidad y con ascendente en la sociedad. «Lo que hace falta es normalizar la presencia de las artes plásticas en la Azoka, sentar las bases para que sea una constante en próximas ediciones», resaltó.

Entre las propuestas destacadas de esta edición, figuras como Perier o Ube exhiben instalaciones que dialogan con cuestiones de plena actualidad, subrayando el compromiso del arte vasco con su tiempo y su entorno. La inauguración de Basarte III quedó marcada por un emotivo acto de homenaje al escultor Iñaki Olazabal, miembro de la asociación fallecido este año. También, han presentado el libro 'Euskal eskultura gaur' (en dos tomos), en el que participan más de 160 artistas vascos dedicados a la escultura y en esta edición, Ricardo Ugarte ha recibido el premio 'Eskua Saria 2025'. Mañana, será el turno de la proyección del cortometraje 'Urdaibaiko sakrifizioa' de Galder Irusta a las 18.00 horas en el taller de Otxoa, situado en la calle Ermodo, 23.

Mientras, el artista Jose Ángel Uberuaga, más conocido como 'Ube', natural de Gernika pero residente en Munitibar, cuenta con dos instalaciones y cinco fotografías expuestas en diferentes espacios. «En ese espacio que, antiguamente hubo un taller mecánico, había dos fosos que había que recubrirlos con una instalación. Yo estoy especializado en instalaciones, desde fotografía, video, performance, escultura... Me encantan las instalaciones y tengo dos de ellas en otros tantos fosos. En una de ellas, hago una intervención de una lapidación de una mujer de cualquier país árabe, en este caso, nos podríamos centrarnos en Afganistán. Abordo el machismo y he incluido flores rojas de Navidad que puede simbolizar la sangre y dan un toque poético. Todas mis obras tienen una poesía dramática«, reconocía.

En otro de los fosos, encontró hierba natural y a ese césped le añadió líneas como si fuera un trozo de carretera, una moto de niño junto a una señal de STOP. «A veces, invadimos territorios, montañas, parques o campas donde pueden pastar ovejas y cabras. Yo hago uso de elementos reconocibles. Tenemos que educar a los menores para que esto en un futuro no ocurra, sobre todo, a nivel ecológico«, subraya.