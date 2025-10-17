Arranca el juicio por el atropello mortal de un niño en Aulesti en 2020
E. C.
Viernes, 17 de octubre 2025, 00:52
El Juzgado de Primera Instancia de Gernika acogerá hoy a partir de las 10.30 horas el comienzo del juicio por la muerte de Iurgi, ... el niño de 11 años que fue atropellado cuando circulaba en bicicleta por la localidad de Aulesti. El caso, ocurrido al comienzo de la pandemia, llegará finalmente a los tribunales después de que se archivara por la vía penal, cinco años después de producirse la muerte.
La vista civil tratará de determinar el grado de responsabilidad de la aseguradora del vehículo implicado en aquel siniestro y la indemnización que reclama la familia. Está previsto que hoy testifiquen cuatro ertzainas que tomaron parte en la investigación y dos peritos que expondrán sus valoraciones técnicas sobre la dinámica del accidente y la posible responsabilidad del conductor.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión