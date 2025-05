El Arenal se convierte en una bodega abierta en el Txin Txin Fest

La gente no lo sabe, pero en París, en la ciudad, hay viñedos. Como en Bilbao, que también hay viñedos». Lo comentaba este sábado por ... lo bajito Jorge Gálvez, joven burgalés que estaba de paso por la villa, de fin de semana, y se encontró al mediodía en el Arenal con el Txin Txin Fest, evento al que se apuntó sobre la marcha. Hacía la referencia parisina porque el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, acababa de recordar en su intervención a los antiguos txakolís de Begoña, Artxanda, Deusto... que antaño servían sus vinos elaborados con vistas a la capital vizcaína. «En París las viñas están en Montmartre y sabes qué te digo, que los vinos son muy malos, pero esto, el txakoli, está de vicio», sentenció Gálvez. «Te lo digo yo, que soy de la Ribera», remató vaciando su copa. Venía de Aranda de Duero.

El joven formaba parte del público numeroso que seguía la inauguración de Txin Txin Fest, en el Arenal, con cierta impaciencia. Aunque los discursos fueron breves y el acto llevadero, los ponentes fueron unos cuantos, por lo que los asistentes siguieron sus palabras con educada atención, pero mirando de reojillo a la docena de puestos de cata abiertos al público, correspondientes a otras tantas bodegas, que servían excelentes muestras del txakoli de Bizkaia, cuya denominación de origen D.O. Bizkaiko Txakolina, que agrupa a 35 bodegas y 172 viticultores, celebra este año su 30 aniversario.

Tomaron la palabra en la apertura de la primera edición de este evento, cuya segunda jornada se celebra hoy domingo, Nora Beltrán de Otalora, directora de calidad y proomoción alimentaria del Gobierno vasco; Garikoitz Rios, presidente del Consejo Regulador de la D.O. Bizkaiko Txakolina; Arantza Atutxa, diputada foral de Medio natural y Agricultura; y el mencionado Juan Mari Aburto, alcalde de Bilbao.

Garikoitz Rios celebró «la pasión, profesionalidad y saber hacer que entregan a todos los clientes» las bodegas vizcaínas. El txakoli de Bizkaia ofrece ahora una gran «diversidad de rincones y matices. No solo ya en vinos jóvenes, que tienen una calidad contrastada desde hace años, sino en vinos 'berezis', vinos de parcela, vinos de añada, ancestrales, ecológicos... que creo que pueden hacer disfrutar» a quien los pruebe, este fin de semana en Txin Txin Fest, o en cualquier otra ocasión del año.

Nueva era

El txakoli de Bizkaia «ya no es aquella bebida ácida de antes», apuntaba la bilbaína Andrea Beobide, que acudía con su cuadrilla, aficionada a las «escapadas de bodega regulares» por la Rioja Alavesa. «Ahora está a la altura de cualquier vino blanco de primera. Pasa por encima del mejor albariño», aseguraba con autoridad polémica de sumiller. En esta misma línea pero desde el estrado y micrófono en ristre se manifestaron Álvaro, Adrián y Raúl Cardoso, los «Baste brothers», al frente del Baste taberna de Romo, que se encargaron de realizar el descorche simbólico de la nueva añada.

«Tenemos algo que no nos damos cuenta que es totalmente diferenciador», aseguraron. «A veces pasa que lo que tenemos muy cerca no lo apreciamos tanto. Y con el txakoli a veces también sucede», añadieron. No es un vino único, porque «aunque tenemos un territorio muy pequeñito, lo tenemos con mucha diversidad». El resultado es que, a día de hoy, «No tenemos nada que envidiar a cualquier vino de todo el mundo. Tenemos lo que tenemos y es único», remataron. En el mismo acto fueron reconocidos como mezularis, representantes del alma del txakoli de Bizkaia, el grupo Zea Mays, que estuvo representado por su cantante, Aiora Renteria, y, a título póstumo manu Calera y Kepa Larrabeiti, «mezularis de honor por su labor clave en la historia del txakoli de Bizkaia.

Este domingo, 25 de mayo, el rincón de cata ofrecerá tres sesiones -a las 12.30, 13.30 y 14.30 horas-, habrá talleres infantiles de 12.00 a 15.00 horas y música con Euskorleans a las 14.00 horas.