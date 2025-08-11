El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Arcentales corta el agua por la noche hasta que baje el calor

El objetivo es garantizar el abastecimiento mínimo y evitar el agotamiento de las reservas

María de Maintenant

María de Maintenant

Lunes, 11 de agosto 2025, 19:48

Arcentales, municipio de unos 700 habitantes situado en Las Encartaciones, cortará el suministro de agua de forma temporal debido a la ola de calor que está azotando Bizkaia este mes de agosto. Así lo ha comunidado el alcalde de la localidad, Iosu Udaeta, a través de un comunicado. «Debido a la ola de calor que estamos padeciendo, y ante la insuficiente llegada de agua a los manantiales para llenar los depósitos que abastecen a los distintos barrios, se ha comprobado por los servicios municipales que el consumo actual supera la capacidad de generación», explica en la primera parte del escrito.

De 20.00 a 7.00 horas

Con el objetivo de garantizar el abastecimiento mínimo y evitar el agotamiento de las reservas, «se procederá a cortar el suministro de agua diariamente desde las 20.00 horas hasta las 07.00, a partir de la fecha de publicación del presente bando (11 de agosto) y hasta nuevo aviso». El alcalde ha explicado que la idea de esta medida es «permitir que los depósitos municipales se recarguen durante el día para asegurar el suministro básico durante el horario nocturno».

Asimismo, ha pedido máxima colaboración a los vecinos de la localidad, «haciendo un uso responsable y solidario del agua, evitando riegos, llenado de piscinas u otros usos no esenciales mientras dure esta situación». Debido a las molestias que el corte de suministro pueda ocasionar, ha agradecido la comprensión y ha asegurado que se trata de «una medida excepcional, adoptada en beneficio del interés general».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Evacuado muy grave a Cruces un niño que se bañaba en las piscinas de El Fango
  2. 2

    «Se ha tirado a las vías del metro para que no le apuñalen»
  3. 3 Un joven se encarama a una grúa de obra a 30 metros de altura en Gijón
  4. 4 Muere a los 24 años Lina Bina, actriz de cine para adultos
  5. 5

    Kutxabank se lanza al combate por los jóvenes contra los neobancos
  6. 6

    Los pueblos de veraneo donde no cabe ni un vizcaíno más
  7. 7

    A orillas del Cadagua y «dejados de la mano de Dios»
  8. 8 Muere Urtzi Gutiérrez, jugador del Sestao River, a los 7 años
  9. 9 León arde: el fuego alcanza el casco urbano de Las Médulas, quema casas y se extiende sin control
  10. 10

    Israel mata a seis periodistas en Gaza City, uno de ellos un conocido corresponsal de Al Jazeera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Arcentales corta el agua por la noche hasta que baje el calor

Arcentales corta el agua por la noche hasta que baje el calor