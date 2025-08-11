Arcentales corta el agua por la noche hasta que baje el calor El objetivo es garantizar el abastecimiento mínimo y evitar el agotamiento de las reservas

María de Maintenant Lunes, 11 de agosto 2025, 19:48

Arcentales, municipio de unos 700 habitantes situado en Las Encartaciones, cortará el suministro de agua de forma temporal debido a la ola de calor que está azotando Bizkaia este mes de agosto. Así lo ha comunidado el alcalde de la localidad, Iosu Udaeta, a través de un comunicado. «Debido a la ola de calor que estamos padeciendo, y ante la insuficiente llegada de agua a los manantiales para llenar los depósitos que abastecen a los distintos barrios, se ha comprobado por los servicios municipales que el consumo actual supera la capacidad de generación», explica en la primera parte del escrito.

De 20.00 a 7.00 horas

Con el objetivo de garantizar el abastecimiento mínimo y evitar el agotamiento de las reservas, «se procederá a cortar el suministro de agua diariamente desde las 20.00 horas hasta las 07.00, a partir de la fecha de publicación del presente bando (11 de agosto) y hasta nuevo aviso». El alcalde ha explicado que la idea de esta medida es «permitir que los depósitos municipales se recarguen durante el día para asegurar el suministro básico durante el horario nocturno».

Asimismo, ha pedido máxima colaboración a los vecinos de la localidad, «haciendo un uso responsable y solidario del agua, evitando riegos, llenado de piscinas u otros usos no esenciales mientras dure esta situación». Debido a las molestias que el corte de suministro pueda ocasionar, ha agradecido la comprensión y ha asegurado que se trata de «una medida excepcional, adoptada en beneficio del interés general».