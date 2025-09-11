El Ararteko avisa al Consistorio de que su falta de transparencia provoca desconfianza en Bilbao

«El Ararteko desea llamar la atención sobre el efecto negativo que puede generar en la ciudadanía la falta de respuesta o cumplimiento de las ... resoluciones dictadas por la Comisión Vasca de acceso a la información pública (CVAIP). Tal comportamiento puede fomentar la desconfianza hacia el funcionamiento de la administración pública». El Defensor del Pueblo vasco ha sido muy duro con el Ayuntamiento de Bilbao en su última resolución, la más crítica (pero no la única) con el proceder de la administración local de la capital vizcaína.

El Ararteko ha dado la razón a la asociación vecinal Uribitarte Anaitasuna, muy activa en la defensa del derecho al descanso de los residentes en zonas de ocio nocturno. Este caso tiene un recorrido amplio que hay que conocer para entender la peripecia.

El 10 de noviembre de 2024 el colectivo pidió al Ayuntamiento información sobre el proceso de elaboración del mapa de ruidos y detalles sobre su contratación. No tuvo éxito, es decir, el Consistorio no le facilitó la documentación solicitada, y a finales de enero de 2025 la asociación puso una reclamación ante la CVAIP, que es el organismo del Gobierno vasco que vela porque las administraciones públicas cumplan con su deber de transparencia.

En abril la Comisión resolvió a favor de Uribitarte Anaitasuna, instando al Área de Movilidad y Sostenibilidad a satisfacer la demanda de los vecinos. Pero esa petición fue nuevamente desatendida por el gobierno local, que consideró que la resolución «incurría en una interpretación excesivamente amplia del derecho de acceso» a la información pública. Tras el nuevo portazo, la asociación vecinal acudió al Ararteko, que se puso a su vez en contacto con el Ayuntamiento. Al final, el equipo de gobierno accedió a mostrar la información pero de forma presencial y sin posibilidad de hacer copias ni en papel ni en ningún formato digital.

Critica que el Área de Movilidad se negase a dar datos y luego no atendiese la resolución de Transparencia

Esto es lo que el Ararteko critica de forma abierta, y especialmente se refiere al hecho de que la administración no haya cumplido con lo requerido por la CVAIP. «El derecho de acceso a la información pública constituye una herramienta esencial de escrutinio ciudadano y de control de la acción de gobierno, por lo que su garantía efectiva exige una actitud activa y colaborativa de las administraciones», cosa que en este caso no se ha producido.

Uribitarte Anaitasuna se ha felicitado por la resolución, pero recuerda que la inmensa mayoría de la ciudadanía no tiene posibilidad ni ganas de afrontar un proceso como este en el que se ha embarcado en el último año y que, por ello, en la inmensa mayoría de los casos las negativas municipales a informar sobre sus procesos quedan impunes y la ciudadanía, sin respuesta.