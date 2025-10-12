El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Actuación de uno de los grupos en el polideportivo de Lasesarre de Barakaldo Luis Ángel Gómez

«Los andaluces ayudamos a construir la nueva Euskadi»

Barakaldo, sede de 3 de los 13 centros regionales andaluces vascos, acoge los encuentros que ponen en valor la cultura andaluza y su aportación

Eva Molano

Eva Molano

Domingo, 12 de octubre 2025, 15:51

Comenta

Euskadi está tejida de acentos y procedencias, construida por miles de manos que dejaron de tocar lo que más querían para marcharse, con apenas una ... maleta, a empezar una nueva vida. Empujados la necesidad de una vida mejor, llegaron a ciudades extrañas en su más tierna juventud para ganarse el pan tirando de lomo en las obras, sudando sangre en las fábricas. No siempre fueron bien recibidos por la población local, que sintió amenazada su cultura.

