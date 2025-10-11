Ana Maestro (Casanier Decoración): Tres décadas de estilo de una tienda que se niega a cerrar

Laura A. Izaguirre Sábado, 11 de octubre 2025, 00:57 Comenta Compartir

Casanier Decoración es uno de esos negocios que han pasado de generación en generación, aunque no de una misma familia. Con más de 30 años de actividad en el centro de Barakaldo, este espacio de decoración nació allá por 1994 cuando «otra tienda, también muy conocida aquí, cesó su actividad y algunas personas que trabajaban en ella decidieron asociarse e iniciar una nueva andadura con Casanier Decoración», explica Ana Maestro, al frente de este emblemático establecimiento de la localidad fabril desde 2023 tras participar en el programa 'Berriz Enpresa' del Gobierno vasco que facilita el relevo en el comercio.

«Conocí a Juana Mari, una de las propietarias de este negocio, en un curso que hicimos las dos de escaparatismo. Yo acababa de terminar mis estudios de decoración y ellos más o menos empezaban con la tienda, así que empezamos a colaborar», recuerda Maestro. Hasta que en el año 2000, «les iba tan bien que necesitaban gente y me llamaron para trabajar con ellos».

Dos décadas más tarde, Juana Mari, la última de aquellos socios que pusieron en marcha Casanier que aún seguía trabajando, decidió jubilarse. Pero «le daba muchísima pena que esto se cerrase, porque como ella decía: 'Es mi hijo y quiero que siga adelante'». Y ahí es donde Maestro, que en los primeros años de su carrera ya había trabajado por su cuenta, decidió dar el paso. «Tenía muchas dudas, la verdad, pero al final decidí que lo mejor era tirar para adelante», rememora.

Un cambio que, en realidad, no ha sido tan cambio, al menos en lo que a la esencia de Casanier se refiere. «Cada una tenemos nuestra propia personalidad, y aunque ha cambiado un poco, la esencia sigue porque creo que si esto se ha mantenido durante 30 años es porque Juana Mari tenía un estilo que funcionaba; además, éramos como una familia y nos compenetrábamos muy bien», destaca la ahora cabeza visible de Casanier Decoración. Tal es así que «ni se ha cerrado, ha sido un continuar, y hay gente que todavía me pregunta: '¿Dónde está la otra chica?', y Juana Mari se jubiló hace dos años», se enorgullece Maestro.

«Eternamente agradecida»

Claro, que para ella el cambio sí ha sido más pronunciado. «Yo antes estaba aquí atendiendo al público, haciendo proyectos... pero las cuestiones de administración y temas burocráticos los llevaba Juana Mari, así que todas esas obligaciones han sido nuevas para mí», reconoce Maestro. A ello hay que añadirle que un negocio como este «no es un sitio en el que te entre gente continuamente», así que «tienes ratos buenos y malos, días en los que dices '¡Qué bien, qué contenta estoy!' y otros en los que te planteas cómo llegarás a fin de mes, así que voy poco a poco y he llegado a la conclusión de que esto es un cómputo anual, no puedes ir mes a mes porque puedes tener uno muy malo, el siguiente un poco mejor, el último buenísimo... y algo por dentro te dice: '¡Venga, tira para adelante!'».

Es por ello que Maestro reconoce que «estaré eternamente agradecida al programa 'Berriz Enpresa' y a la Cámara de Comercio porque me ayudaron a ver que esto era viable, me animaron, y ahora continuamente me están apoyando y ayudando. Hay gente extraordinaria y desde el minuto uno yo confío plenamente en ellos», apunta la propietaria de Casanier Decoración.

