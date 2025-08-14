Amarristas y comercios denuncian «el parón» de las obras del puerto de Getxo

El puerto deportivo de Getxo sigue sin levantar el vuelo. Casi siete meses después de la adjudicación de la gestión y explotación del recinto náutico ... a la UTE Moyua-Bycam, tanto los amarristas como los titulares de los comercios y establecimientos hosteleros asentados en el complejo denuncian que «no se ha hecho casi nada de lo prometido». Aseguran que la adjudicataria planteó una inversión de 21 millones de euros para mejorar y modernizar unas instalaciones cuyo estado ha empeorado ostensiblemente en los últimos meses.

Los integrantes de la plataforma Getxo Kirol Portua (GKP) remitieron el pasado 1 de agosto una circular a la Sociedad Pública del Puerto Deportivo de Getxo, instando al «desbloqueo» de un proyecto embarrancado. «Está prácticamente parado», critican. En la misiva, remitida también a todos los partidos políticos municipales, así como a la Autoridad Portuaria, insisten en que la situación es «mala». Han realizado algún que «otro lavado de cara», detallan, pero continúan sin cumplir «con lo exigido en la licitación del concurso público», que comercios y amarristas» recurrieron ante el Tribunal Supremo.

La inanición institucional ha incidido en el desorbitado incremento de las tarifas de los amarres y la carestía de los alquileres comerciales. Lamentan que la situación se ha agravado de forma tan notoria que persiste el «gran éxodo» de embarcaciones a puertos cercanos, fundamentalmente al de Laredo, que roza el pleno de ocupación. «Los barcos que se han quedado en Getxo ven cómo la suciedad y las ratas campan a sus anchas», mientras los usuarios tienen que hacer frente, además, al estruendo causado por la música y que generan «los chiringuitos salchichautos instalados en la zona de terrazas hasta altas horas de la noche», protestan.

La inestabilidad de este proyecto ha llegado a cuestionar su propia viabilidad hasta el punto de que 150 embarcaciones abandonaron el puerto a lo largo de 2024. La adjudicataria solo ha conseguido amarrar la continuidad de 300 propietarios de barcos, pese a disponer de capacidad para 842 amarres.

Canon de 300.000 euros

Frente a este «abandono», los afectados han reprochado, asimismo, «la opacidad» de Moyua-Bycam y de la Sociedad Pública. «No se sabe siquiera si el canon trimestral de 300.000 euros más IVA se está abonando de forma íntrega y si han empezado los trámites de sanciones por incumplimientos. También han censurado la actitud del Ayuntamiento, del que desconocen «si tendrá un 'plan b', porque todo hace indicar que el 'a' no va por buen camino», alertan al tiempo que reclaman «la participación ciudadana» en el impulso de este proyecto. «Los usuarios, amarristas y comerciantes hemos sido pasado de este puerto, algunos seguimos siendo presente y nos gustaría ser futuro con un puerto vital y dinámico llenos de actividades náuticas», reivindican.