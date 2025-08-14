El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La adjudicataria solo amarró la continuidad de 300 barcos pese a disponer de 842 amarres. BERNARDO CORRAL

Amarristas y comercios denuncian «el parón» de las obras del puerto de Getxo

Los afectados lamentan el «penoso estado» del complejo náutico, «lleno de suciedad y ratas»,y cuestionan la inacción del Ayuntamiento

Luis Gómez

Luis Gómez

Jueves, 14 de agosto 2025, 00:44

El puerto deportivo de Getxo sigue sin levantar el vuelo. Casi siete meses después de la adjudicación de la gestión y explotación del recinto náutico ... a la UTE Moyua-Bycam, tanto los amarristas como los titulares de los comercios y establecimientos hosteleros asentados en el complejo denuncian que «no se ha hecho casi nada de lo prometido». Aseguran que la adjudicataria planteó una inversión de 21 millones de euros para mejorar y modernizar unas instalaciones cuyo estado ha empeorado ostensiblemente en los últimos meses.

