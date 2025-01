«Es un alivio, ayuda a la economía familiar»

Los menores de 12 años ya pueden moverse gratis en transporte público. Bizkaia da su primer paso hacia un sistema tarifario progresivo que prioriza a quienes más viajan, menos renta tienen y son más jóvenes. Se trata de una medida que ya se aplicaba a ... quienes aún no habían cumplido los seis años y que ahora se extiende a 65.000 jóvenes más.

En el mismo día en el que ha entrado en vigor la nueva medida, padres, madres e incluso abuelos han desfilado por las oficinas de metro de algunas paradas de Bilbao para obtener las tarjetas personalizadas de sus hijos y nietos, obligatorias para poder beneficiarse de la gratuidad.

Es el caso de Iker Landeta. «Me parece fenomenal. Es un dinero que te ahorras y se agradece. Son todo beneficios». Amaya Madariaga también ha aprovechado el primer día de gratuidad para obtener la tarjeta personalizada. En este caso, ha acudido con su hija. «Cogemos mucho el metro y creemos que es muy buena medida. Eso sí, estaría genial que pudieran alargar un poco más la edad».

Jonathan Bermúdez, que iba a compañado de su hijo de ocho años, ha destacado que es una buena forma para «ayudar a la economía familiar. Todo lo que implique ahorrar un poco de dinero está muy bien», agradece. A pesar de que muchas familias comenzaran a sacar la tarjera personalizada en enero, desde el suburbano informan de que «la jornada de este jueves ha sido movida al tratarse del primer día de gratuidad», explican.

Marisol Trevilla acudió ayer a las oficinas para hacer la tarjeta a su nieta, pero necesitaba la autorización de su hija, así que ha vuelto este jueves a mediodía. «Creo que es importante pensar en los pequeños, porque no tienen medios económicos y dependen de sus padres. Este tipo de medidas son muy positivas. Mi nieta coge unas cuatro veces a la semana el metro, y a eso hay que sumarle el viaje de los padres», relata.

Sin duplicados de tarjeta

Otros usuarios también se han acercado en busca de la autorización. «Tengo dos nietos, uno de ellos de doce años. Es una medida correcta y facilita a nivel económico. Tengo que traer una foto de mi nieto, firmar el documento y pedir la firma de su padre también para que me la puedan hacer, así que voy a ello», cuenta un abuelo, que salía con el documento en mano de una de las oficinas.

Algunos ciudadanos han destacado que se trata de una normativa que anima a coger más el transporte público. «Tengo dos hijos de 8 y 12 años y creo que la gratuidad influye mucho para que la gente coja más el metro. Además, es más sostenible», apunta Isabel García. «Es positivo porque cuando tienes que viajar con toda la familia a veces sale hasta más barato ir en coche, así que por lo menos se agradece que sea gratis para menores de 12», decía otra de las usuarias.

Este jueves varias familias han resuelto algunas de las dudas principales de la nueva normativa: qué medios de transporte son gratis, qué documentación hay que aportar, qué ocurre con el dinero que tienen los niños en la tarjeta… Una de las consultas de la jornada ha estado relacionada con el duplicado de la tarjeta personalizada. «Estoy separada y tengo la custodia de mis dos hijos compartida. En este caso, he venido a preguntar a ver si se puede duplicar para que yo también pueda disponer de ella cuando los hijos estén conmigo, pero me han dicho que no se puede, excepto en caso de robo o pérdida, por ejemplo. Creo que es importante visibilizar esta realidad porque hay muchas parejas separadas y quizás tienen que replantearse la norma. Se trata de un derecho de los niños y tienen que velar por él», explicaba una bilbaína.