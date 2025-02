Alarma en Loiu por un fallo en los flaps de un avión procedente de Lanzarote: «He llorado al ver a los bomberos»

El aterrizaje de un avión en Loiu procedente de Lanzarote ha generado cierta alarma en la tarde de este domingo en el aeropuerto de Bilbao. ... El aparato ha tenido una incidencia con los flaps y, aunque no ha declarado emergencia, ha obligado a movilizarse a los Bomberos por precaución.

El aparato, un Boeing 737 de Air Europa, tenía que tomar tierra sobre las cuatro de la tarde pero se ha retrasado media hora. Al parecer, ha dado varias vueltas alrededor de la costa guipuzcoana, en un intento de ganar tiempo para tratar de solucionar un problema con los flaps, un elemento del avión que es importante para reducir la velocidad en la maniobra de aterrizaje.

El episodio ha puesto en alerta a los Bomberos del aeropuerto pero también a los de Diputación, en previsión de que se pudiera producir un incidente serio. Finalmente, la aeronave ha aterrizado sin problemas, con un ligero calentamiento de los frenos, al tener que aplicarlos a fondo la tripulación. Con todo, no ha habido más incidencia, y se ha quedado en un susto.

Aterrizaje «espantoso»

Una maniobra que gran parte de los pasajeros de este vuelo han vivido con temor y mucha incertidumbre. «El aterrizaje ha sido espantoso. Cuando estábamos ya bajando ha subido de repente, de forma muy brusca, y no nos han informado de nada», ha relatado a este periódico Manoli Ramos. «Cuando hemos vuelto nos hemos percatado de que había en la pista tres coches grandes de bomberos, ambulancias... que nos iban siguiendo, y me he puesto a llorar, pensando que algo nos iba a pasar, y que no podría volver a ver a mis hijos». Ramos destaca que «nunca» había vivido una situación similiar, pese a que suele viajar con mucha asiduidad. «No se lo deseo a nadie. Nos han dicho que ha salido humo del avión. Ha sido un susto tremendo». La aeronave tenía previsto partir hacia Mallorca a las 17.40 horas pero dicha salida no se ha producido, siendo sometida a una revisión.